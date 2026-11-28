El talento chiapaneco volvió a destacar en el escenario internacional con la actuación de Tadeo Flores Salazar, quien conquistó cuatro medallas en la primera edición de los Juegos Panamericanos Virtus, celebrados del 23 al 27 de noviembre en Zinacantepec, Estado de México.

El representante de Tuxtla Gutiérrez formó parte de la selección nacional de México en la disciplina de Paratenis de Mesa, donde consiguió dos preseas de plata y dos de bronce, contribuyendo a la cosecha de la delegación tricolor en esta justa continental.

Las competencias reunieron a más de 117 paratletas de México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Las pruebas de Tenis de Mesa se desarrollaron en la Ciudad Deportiva Lic. Juan Fernández Albarrán.

Dentro de la categoría TT11, correspondiente a atletas con discapacidad intelectual, Flores Salazar demostró su capacidad competitiva al subir al podio en cuatro modalidades: equipos y dobles mixtos, en la que obtuvo preseas de plata, además de bronces en individual y dobles.

Su destacada participación representa un nuevo paso en una trayectoria que comenzó en marzo de 2024, cuando incursionó en el Tenis de Mesa convencional. Posteriormente, representó a Chiapas en los torneos Regionales de Olimpiada de 2025 y 2026, logrando en esta última edición su clasificación a la fase nacional.

En agosto de este año, consiguió su boleto al certamen nacional, en el que obtuvo una medalla de plata. Más adelante, en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, se proclamó campeón en la categoría TT11, resultado que le permitió recibir la convocatoria para representar a México en los Juegos Panamericanos Virtus.