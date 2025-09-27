Tadeo Méndez, el guardián de los sueños

Tadeo Méndez Nagaya, conocido en el mundo futbolístico como "Lorito", es un joven portero chiapaneco que ha forjado su camino con esfuerzo, dedicación y una pasión heredada por su familia. Su historia no solo es la de un jugador que defiende su arco con valentía, sino también la de un hijo que encontró en el Futbol una conexión profunda con su padre, quien ha sido su inspiración desde los primeros pasos en este deporte.

El amor por la redonda nació gracias a la figura paterna, quien desde muy pequeño le inculcó el gusto por las canchas. "Siempre veía a mi papá jugar y eso me motivaba a querer estar dentro de la cancha. Él me enseñó que el Futbol es más que un deporte, es una forma de vida", comparte Tadeo con una sonrisa.

Curiosamente, su posición inicial no era la de portero. Su destino parecía estar ligado al ataque, ya que su padre siempre lo veía como delantero. Sin embargo, una situación inesperada cambió el rumbo de su historia. Durante un partido, el arquero titular fue expulsado y Tadeo, con valentía, se puso los guantes por primera vez. La experiencia resultó tan satisfactoria que decidió dedicarse por completo a defender el arco. "Me fue bien, me gustó mucho y empecé a entrenarlo hasta que se me quedó el amor por la portería", recuerda con orgullo.

Primera prueba

Su primera gran oportunidad llegó con Cafetaleros de Chiapas, el equipo de sus amores. Como fiel seguidor de la escuadra, integrarse a sus fuerzas básicas fue un sueño hecho realidad y marcó el inicio de una carrera que más adelante lo llevaría a defender los colores de equipos como CHIFUT, Necaxa Chiapas, Chamartin FC y Milenarios FC.

Dentro de su trayectoria, Tadeo ha vivido momentos inolvidables. Sin duda, ser campeón ha sido una de las sensaciones más especiales, pero hay un recuerdo que guarda con especial cariño: compartir la cancha con su padre en la categoría libre, donde ambos lograron un triunfo memorable. "En una liguilla atajé un penal decisivo y él liquidó el juego con gol. Fue algo mágico, un momento que nunca voy a olvidar", confiesa emocionado.

En cuanto a sus referentes, Tadeo se inspira en su padre y en grandes arqueros como Miguel Calero y Nahuel Guzmán, quienes han dejado huella en la portería por su disciplina, liderazgo y mentalidad ganadora. Estos ejemplos le han servido para crecer como jugador y como persona.

Torneos conquistados

A lo largo de su carrera, ha participado en importantes torneos como la Copa Telmex, Copa Chiapas, Liga Tux 7, Copa Chiapas Tux 7 y la Liga Sureste MX. En estas competencias ha saboreado la gloria, siendo campeón en diversas ocasiones tanto en su categoría como en la categoría libre, experiencia que le ha dejado grandes aprendizajes y satisfacciones.

Su sueño más grande es llegar al Futbol profesional y representar a Chiapas en lo más alto. "Quiero ser un portero con mucho nivel, que pueda jugar en mi estado y, primeramente Dios, llegar mucho más lejos. Ese es mi objetivo y voy a trabajar todos los días para lograrlo", afirma con determinación.