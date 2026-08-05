Tadeo Mundo llega al Inter Playa del Carmen

El mediocampista chiapaneco Tadeo Mundo fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter Playa del Carmen para la próxima Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, luego de formar parte de Cruz Azul Lagunas en la Liga TDP.

El futbolista originario de Tuxtla Gutiérrez ya se incorporó a los trabajos de pretemporada del conjunto quintanarroense, bajo la dirección técnica de José Luis Trejo, y durante esta etapa buscará adaptarse al plantel y competir por un lugar en la alineación titular.

Amplio recorrido

Mundo llega después de participar en el último semestre con Cruz Azul Lagunas, equipo que obtuvo el ascenso a la Liga Premier. El mediocampista tuvo presencia en el proceso deportivo del cuadro oaxaqueño durante la campaña anterior, sumando 323 minutos en 4 partidos de la fase regular y 6 minutos más en la etapa final.

No obstante, la primera mitad de la campaña anterior la jugó con el conjunto de Pavones ADMC, club en el que sumó 431 minutos en 8 encuentros y anotó un gol.

El futbolista cuenta también con experiencia en las fuerzas básicas del Club León y Atlético de San Luis, instituciones en las que desarrolló parte de su formación antes de continuar su trayectoria en la Liga TDP con escuadras como Estudiantes del Cobach y Atlético Leonés FC.

Junto con el chiapaneco, Inter Playa del Carmen confirmó la llegada de Héctor Miguel Pedroza, procedente de Pabellón FC. La incorporación de ambos jugadores forma parte de la conformación del plantel con el que Inter Playa del Carmen afrontará su siguiente campaña en la Liga Premier FMF.