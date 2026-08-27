Taekwondoínes representan al estado

La bandera de Chiapas estará presente en el Campeonato Internacional President’s Cup América 2026, que se desarrolla en Lima, Perú, y que reúne a atletas de diferentes países del continente.

Integrantes del equipo chiapaneco de Tae Kwon Do mantienen su preparación física y mental desde sus respectivas escuelas, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a uno de los compromisos internacionales más importantes de su calendario.

El entrenador de la selección Chiapas rumbo a Perú y secretario de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, Williams de León Molina, subrayó la importancia de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de competir fuera del país y adquirir experiencia en escenarios de alto nivel.

Recordó que Chiapas ya ha participado en este certamen continental, con Joshua Emanuel Cruz Gómez y Vania Mondragón Cárdelas, además de haber estado presente en ediciones anteriores efectuadas en Estados Unidos, con representantes como el mundialista juvenil Roberto Carlos Sumuano y Daniel Montserrat Guillén de la Cruz, subcampeona panamericana.

De León Molina señaló que esta participación dignifica una motivación para los jóvenes atletas, quienes pueden visualizar la posibilidad de llegar a competencias internacionales y, posteriormente, buscar un lugar en la selección nacional de México.

La delegación chiapaneca está conformada por seis exponentes, cinco de ellos en la modalidad de kyorugui (combate libre) y una en poomsae (formas). En combate participarán Joshua Emanuel Cruz Gómez, en junior -78 kilogramos; Vania Mondragón Cárdelas, en senior -62 kg; Mary José Samayoa Santis, en cadete -41 kg; Camilla Martínez Gurría, en junior 46 kg; Gustavo Fidel Chanona Narváez, en junior 48 kg, y Padme Mendoza Vázquez, en senior -53 kg.

Mientras que en poomsae competirá Grecia Leilany Zwanziger, en la categoría senior -40 años.