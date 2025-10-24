Talacheros conquista el Reto Asador Buchón

El ambiente del Torneo Interno de la Preparatoria Número 2 se encendió con una nueva dinámica que puso a prueba la destreza individual y el orgullo de los capitanes: el Reto Asador Buchón 2025. Este singular desafío reunió a los líderes de los equipos en enfrentamientos directos de uno contra uno, en busca de un solo objetivo: convertirse en el campeón del reto y ganar el codiciado premio de carnes asadas para toda su escuadra.

El formato fue tan simple como intenso. Cada conjunto participó con un jugador titular y un suplente, quienes se midieron en duelos cortos en los que la precisión, el control del balón y la estrategia marcaron la diferencia.

La modalidad tipo “saca retas” permitió que los ganadores continuaran avanzando, mientras los perdedores cedían su lugar a los siguientes retadores, generando una competencia llena de emoción, risas y rivalidad amistosa entre los equipos.

Participantes

La lista oficial del reto incluyó a los conjuntos Lomecan (Regio y Erick), Leones (Damián y Andy), Más Capitos (Leonardo y Christian), Talacheros (Ángel y Paniagua), Viejones (Lalo y Miguel), Halcones (Víctor y Diego), Amazonas (Fabio y Andy), BuchiQlones (Mauricio y Michell), Brazzers (Linares y Axel), Muertos (Gael y Rafael), Inquietas (Juan y Rayo), Kaos (David y Janka) y Lomecanes (Santiago y Matías). Cada uno llevó a sus mejores representantes para dejar en alto el nombre de su escuadra.

Desde el inicio, el Reto Asador Buchón mostró su intensidad. Los primeros cruces fueron muy parejos, con jugadas técnicas, fintas y celebraciones que encendieron a los espectadores presentes en las canchas de la Preparatoria Número 2. Los capitanes demostraron su habilidad individual y su instinto competitivo, mientras los suplentes esperaban atentos para entrar al relevo en caso de alguna eliminación.

Sin embargo, conforme avanzaron las rondas, Talacheros, representado por Ángel y Paniagua, comenzó a destacarse. Con una combinación de fuerza, agilidad y gran lectura del juego, el dúo consiguió superar uno a uno a sus rivales, acumulando eliminaciones y manteniendo un dominio absoluto durante gran parte del reto. Su efectividad fue tal que lograron imponerse ante seis equipos consecutivos, consolidándose como los campeones indiscutibles del evento.

El ganador

El desempeño de Talacheros fue aplaudido por todos los presentes. Su capacidad para mantener la concentración y adaptarse a cada estilo de juego lo llevó a conseguir el premio especial: una carnita asada, cortesía de Asador Buchón, que podrán disfrutar junto con todos sus compañeros como reconocimiento a su esfuerzo y superioridad en esta edición del reto.

El evento fue muy ameno. Los capitanes, que a lo largo del certamen suelen ser rivales en duelos colectivos, compartieron risas, bromas y momentos de camaradería mientras competían por el título. El Reto Asador Buchón 2025 se convirtió así en una actividad para reforzar los lazos entre los equipos y fortaleció el espíritu del torneo interno.

Comunidad

La comunidad estudiantil celebró esta iniciativa como una de las más divertidas y emocionantes del certamen. Con enfrentamientos llenos de intensidad y un ambiente relajado, el reto logró combinar el deporte con la sana convivencia, manteniendo viva la esencia de un torneo que ya se ha convertido en tradición en la Preparatoria Número 2.