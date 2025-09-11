Talacheros son bicampeones de la Copa Italia

Cumpliendo con las apuestas a su favor, el conjunto de Talacheros se volvió a quedar con el título de campeón de la Copa Italia de Futbol 7, luego de vencer en la final a su similar de Niupi FC por contundente 8-4. El épico duelo se disputó en la cancha del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Niupi FC fue el cuadro que abrió el marcador a través de Giovanni Hernández, quien ejecutó un tiro cruzado para anotar el primer gol de la tarde, apenas al minuto 2.

Pero tan solo tres minutos después, Talacheros respondió robándole el balón al rival en una mala salida, para empatar por conducto de Moisés Sánchez. El mismo jugador se adueñó de la pelota nuevamente y encabezó un letal contragolpe que finalizó con el 2-1 para los amigos de la talacha, al minuto 8.

La lluvia de goles arreció y el gusto le duró poco a Talacheros, ya que de inmediato Niupi consiguió el 2-2 cuando Christopher Torres culminó una jugada colectiva con un espectacular remate.

Los siguientes minutos el marcador no se movió, si bien Talacheros se apoderó del balón y generó algunas oportunidades de peligro. Fue hasta el 18 que lograron darle la vuelta, cuando el mediocampista Néstor Ortiz mandó un disparo lejos del alcance del portero de Niupi FC para el 3-2.

Al 21, Fabián Gutiérrez aprovechó un grave error en la salida de Niupi FC y anotó sin problemas el 4-2. Cuando la primera parte agonizaba, apareció de nuevo la técnica individual de Néstor Ortiz, quien recibió el balón y antes que tocara el suelo sacó un potente tiro de media vuelta que terminó al fondo de las redes para el 5-2 que parecía dictar sentencia.

Segunda mitad movida

En el arranque del segundo tiempo, Niupi FC estuvo muy cerca de acortar la diferencia y meterse de lleno al partido, pero la defensiva de Talacheros despejó el balón sobre la línea de meta y de inmediato sirvió para Víctor Torres, que jugó de poste para asistir a Fabián Gutiérrez para el 6-2.

La feria de goles continuó al minuto 40, cuando Gutiérrez mostró su depurada técnica y remató de taco dentro del área chica el esférico para el 7-2. Dos minutos después, el mismo jugador culminó su gran actuación en esta final al marcar el 8-2 con una soberbia definición al bombear el balón sobre la salida del portero de Niupi.

En los instantes finales de este encuentro y con el título prácticamente en la bolsa, Talacheros bajó las revoluciones, lo que su adversario aprovechó para anotar dos goles a través de Wilber Hernández (minuto 45) y un autogol de Moisés Sánchez (minuto 47), para hacer más decorosa la derrota.

Premiación final

Al finalizar el explosivo encuentro, Esdras Serrano Pozo, presidente de la Copa Italia, encabezó la ceremonia de premiación en la que hizo entrega de trofeos al campeón y al subcampeón del certamen.