Talento chiapaneco, a brillar en Cancún

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas continúa impulsando al talento local a medirse en escenarios de alto nivel y en esta ocasión cuenta con la participación de tres representantes estatales en competencias que se celebran este fin de semana en Cancún, Quintana Roo: la 9ª Copa Esmeralda para Principiantes y Novatos 2026 y la Diamond Cup Cancún 2026.

Los deportistas registrados para lucir su musculatura en la tarima son Yesenia del Carmen Díaz López, del gimnasio Stronger, de Comitán; Emily Paola López Gómez, de 2020 Fit, de Tuxtla Gutiérrez, y Jesús Navarrete Salazar, de Gladiadores, de Ocosingo.

Dos competencias

Los tres exponentes representan a Chiapas en el certamen que tiene como escenario la Zona Hotelera de Cancún, sobre el bulevar Kukulcán, kilómetro 4.5, contando además la participación de atletas de alto nivel procedentes de diferentes entidades del país.

La primera cita será la novena Copa Esmeralda para Principiantes y Novatos, que permite a deportistas en etapas iniciales de su trayectoria medir su preparación frente a competidores de otras entidades.

Este sábado tiene lugar el último periodo de inscripciones —de 8:00 a 9:30 horas— mientras que las competencias arrancan a las 11:00 de la mañana.

Por su parte, la Diamond Cup Cancún 2026, certamen con distintivo IFBB Pro, se desarrollará el domingo 15, a partir de las 11:00 horas, después de las jornadas de registro y pesaje.

Chiapas en el jueceo

Además de la representación deportiva, el presidente de la asociación estatal, Jorge Jiménez Argüello, participa como juez internacional, acompañado por Jorge Alejandro Jiménez Romero, quien intervendrá en calidad de juez nacional.