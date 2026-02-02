Talento chiapaneco a la fase regional

El Club de Basquetbol Alecam, bajo la dirección de la profesora Nelly Chacón, confirmó su crecimiento competitivo tras la celebración de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2026, al lograr la clasificación de cinco de sus atletas a la fase regional, paso previo al objetivo mayor: la instancia nacional.

El desempeño mostrado por las jugadoras fue resultado del trabajo formativo que la institución ha consolidado en los últimos años, priorizando el desarrollo técnico, táctico y físico, así como la disciplina dentro y fuera de la duela. Gracias a ello, Alecam se mantiene como uno de los referentes en la detección y proyección de talento femenil en Chiapas.

Atletas seleccionadas

Las atletas que representarán al estado en la siguiente etapa son Fátima Moreno Alegría, de la categoría Pasarela Femenil 2012, quien porta el número 27 y ha destacado por su intensidad defensiva y lectura de juego. En la categoría 2010 se encuentra Alejandra Franco, dorsal 68, jugadora con gran presencia en la pintura y capacidad para generar puntos en momentos clave.

Isabela Carballo Acosta, categoría 2011, con el número 9, se suma al grupo tras mostrar constancia y liderazgo durante el proceso estatal. A ella se integra Claudia Valentina López Ovando, también de la categoría 2012, quien con el dorsal 9 ha demostrado carácter competitivo y buena toma de decisiones. Finalmente, Angélica Yamileth González Ruiz, perteneciente a la categoría 2010-2011 y portando el número 17, completa la lista de preseleccionadas gracias a su versatilidad en la duela.

De cara a la etapa regional, las basquetbolistas participarán en campamentos de preparación enfocados en elevar su rendimiento y fortalecer el trabajo en equipo, con la meta clara de avanzar a la fase nacional y poner en alto el nombre de Chiapas y del Club Alecam.