Talento juvenil brilla en el Campeonato Estatal

Con la participación de 70 jugadoras y jugadores provenientes de distintos clubes, el Campeonato Estatal de Tenis 2026 se llevó a cabo con éxito en las instalaciones del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, evento organizado por Pro Tenis Chiapas con el objetivo de fortalecer la práctica de esta disciplina entre las infancias y juventudes del estado.

Durante varias jornadas de intensa actividad, a lo largo de tres días, las canchas fueron escenario de encuentros marcados por consistencia desde el fondo, precisión en el servicio y solidez en los intercambios, dejando en evidencia el avance técnico y táctico de las nuevas generaciones. La competencia reunió categorías desde los 10 años hasta el sector 16-18, tanto en la rama femenil como en la varonil, promoviendo un entorno formativo y competitivo a la vez.

Campeones

En la división de 10 años femenil, Ariana Velázquez se consagró campeona tras una final bien administrada ante Karla Constantino, mostrando control en los puntos clave. En la rama varonil, Diego Trujillo levantó el título luego de superar a Elías Fregoso en un duelo dinámico y de buen ritmo.

Para los 12 años femenil, Andrea Esteban se quedó con el campeonato al imponerse en la instancia decisiva frente a Mía Márquez, mientras que en la varonil, Juan Pablo Jiménez se adjudicó la corona al vencer a Farid Silva, destacando por su regularidad y su lectura de juego.

La categoría de 14 años femenil tuvo como ganadora a Mía Cervera, quien superó en la final a Alexa Trujillo, en tanto que en la varonil, Francisco Jiménez se proclamó monarca luego de un encuentro exigente ante Alejandro Guerra.

Finalmente, en el sector 16-18 años, Edith Fregoso obtuvo el título femenil tras imponerse ante Fátima Reyes, y José Levi Constantino se quedó con el varonil al derrotar a Alejandro Villar, cerrando así una edición que reafirmó el compromiso con la proyección juvenil.

Propósito

Más allá de los resultados, el Campeonato Estatal de Tenis 2026 cumplió su propósito de fomentar valores, disciplina y amor por el Tenis, consolidándose como una plataforma clave para el crecimiento deportivo en Chiapas.