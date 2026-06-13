Talentos Better con arranque sólido

La oncena de Talentos Better dio muestra de su eficiente juego ofensivo al golear por 5-1 al Deportivo Chiapas en el encuentro que marcó el arranque de la segunda vuelta del torneo de la segunda división, en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El campo 1 de Caña Hueca fue el escenario del emocionante choque.

Kevin Sol se erigió como la figura del partido, liderando al equipo con par de anotaciones, mientras que César Herrera, David Galdámez y Fernando Hernández completaron la cuenta. El de la honra de su rival lo anotó Héctor Díaz.

Por su parte, Masía FC superó por 3-2 al conjunto de Guerreros D’ Tadeo, duelo celebrado en el mismo escenario y en el que Abel Molina fue la figura con par de dianas, en tanto que Ángel Cuesta marcó el gol vencedor. Por los Guerreros, los dos fueron obra de Jonathan Gómez.

Acción en Copa

En el campeonato alterno de la división de plata se completó la primera vuelta, con el cuadro de Terkoz FC como líder invicto, al sumar 16 unidades, gracias a sus cinco victorias y un empate.

En segundo lugar se colocó Cobach 33, con 12, mientras que en tercero aparece Deportivo Chiapas, y en cuarto, Masía FC, ambos con 9. Al fondo de la clasificación se ubican Guerreros D’ Tadeo, con 4 puntos, y Talentos Better, con 3, en quinto y sexto lugar respectivamente.

Goleadas en 1ª división

En la máxima división se disputaron encuentros de la primera jornada —de la segunda vuelta— en el Torneo de Copa, destacando que todos se resolvieron por una amplia diferencia.

El marcador más amplio lo consiguió Coratux FC al arrollar por 6-1 Deportivo San Francisco en el campo 1 de Caña Hueca, con tantos de Noé Velázquez (2), Leonardo Torres, Jorge Gordillo, José Trejo y Julián Aguilar. El de la honra de su adversario lo anotó Arvin Martínez.

También hubo goleadas en el campo de La Herradura, donde Croco FC se impuso por 5-1 al DC United con triplete de Roger Herrera, mientras que Henry Menchaca y Carlos Acero aportaron el resto. Por su rival descontó Víctor Espinosa.

En el otro partido en esta cancha, Deportivo Modelo venció por 6-2 a Familia FC, juego en el que Eric Aquino se despachó con la cuchara grande al anotar todos los goles del lado vencedor. Por su oponente ambos tantos fueron de Armando Hernández.

Familia FC, líder en liga

La directiva de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, que preside Luis Gordillo Domínguez, también presentó el balance preliminar, después de 9 fechas celebradas en el campeonato de liga, el cual encabeza Familia FC con 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

En segundo lugar aparece el Coratux FC, y en tercero el Deportivo San Francisco, ambos con 16 unidades, mientras que Deportivo Modelo completa el Top 4 con 14 puntos. Del lugar quinto al octavo se ubican Croco FC (11), Plásticos Pablín (7), Deportivo IMZZ (6) y DC United (5).