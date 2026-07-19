Talentos celebran jornada internacional

Con la participación de ocho campeones se llevó a cabo el Torneo por el Día Internacional del Ajedrez en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, competencia que antecede a la conmemoración de este lunes 20 de julio y que reunió a jugadores de distintas categorías.

El encuentro tuvo un formato cerrado de fogueo para fortalecer la preparación rumbo a próximos compromisos, y entre los asistentes estuvo Samuel Esteban Bravo Díaz, campeón estatal de secundarias, quien recientemente representó a Chiapas en Guadalajara, Jalisco.

Campeones

En el certamen también participaron Samuel Ávila, campeón del Colegio América; Emmanuel Bravo, ganador juvenil a sus nueve años; Ángel Antonio Clemente, dos veces campeón de Infantil Mayor en San Cristóbal de Las Casas y monarca en Comitán; además de Héctor Iván Moreno Samayoa, vencedor de primera fuerza en San Cristóbal.

La mayoría continuará su preparación con miras al Torneo Nacional de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), programado para disputarse del 18 al 20 de septiembre de 2026 en Pachuca, Hidalgo.

Dos ganadores

En la modalidad de 10 minutos más tres segundos de incremento, Samuel Bravo Díaz conquistó el primer lugar, mientras que en el formato blitz de tres minutos más dos segundos, Héctor Moreno Samayoa mostró mayor velocidad y precisión para quedarse con el campeonato.

El maestro José Carlos Morales Gómez, promotor del Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), destacó que esta celebración reconoció el crecimiento de las nuevas generaciones y les ofrece espacios de preparación y competencia mediante el deporte ciencia.

Curso de verano

Morales Gómez, quien es también presidente del Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., aprovechó la ocasión para invitar al Curso de Verano 2026 que impartirá del 20 de julio al 21 de agosto, para niños de 6 a 14 años. Las clases presenciales serán de lunes a viernes, en horarios de 11:00 a 12:00, 12:00 a 13:00, 17:00 a 18:00 y 18:00 a 19:00 horas. La sede está en 4ª Poniente 246, entre 1ª y 2ª Norte, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

También habrá modalidad virtual, de 9:00 a 10:00 horas, para participantes de toda la República. Para más informes pueden comunicarse al teléfono 9611985763.