Talentos chiapanecos buscan destacar

El Basquetbol chiapaneco continúa consolidándose como una importante plataforma de formación deportiva, luego de darse a conocer la participación de jóvenes talentos del estado en procesos nacionales e internacionales que ponen en alto el nombre de Chiapas dentro del “deporte ráfaga”.

En días recientes se confirmó que destacados jugadores surgidos de clubes locales fueron convocados para representar a México y participar en competencias de gran relevancia, reflejando el crecimiento y el trabajo que distintas academias hacen en la entidad para impulsar nuevas generaciones de atletas.

Uno de los casos más sobresalientes es Ricardo Chávez perteneciente al Club de Basquetbol Alecam, institución dirigida por la profesora Nelly Chacón, quien emprendió viaje al estado de Durango para formar parte del Selectivo 2012. Este evento reúne a jóvenes promesas provenientes de distintas partes del país y funciona como una plataforma clave para observar a los basquetbolistas con mayor proyección a nivel nacional.

Elementos sobresalientes

La participación del representante chiapaneco en esta competencia confirma el nivel que actualmente existe en la entidad, donde los procesos formativos han comenzado a rendir frutos importantes gracias al trabajo constante de entrenadores, clubes y familias que respaldan el desarrollo deportivo de los atletas.

Aunado a esto, se dio a conocer el llamado de jugadores chiapanecos que vestirán oficialmente la camiseta de la selección mexicana en próximos compromisos internacionales, un reconocimiento que refleja años de disciplina, preparación y esfuerzo dentro de las duelas.

Entre los nombres que destacan aparece Eithan Caleb Reyes Cabrera, integrante del Club Tornados, quien continúa abriéndose camino gracias a su calidad y su determinación dentro de la cancha. De igual manera, Iker Marroquín Borges, jugador del Club Alecam, recibió esta importante oportunidad tras demostrar liderazgo, entrega y gran capacidad competitiva en cada torneo donde participa.