Talo’s amplía su dominio en la primera fuerza

La competencia en la primera fuerza femenil B del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, perteneciente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), sigue creciendo en intensidad. En la jornada cuatro, celebrada en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, el conjunto de Talo’s reafirmó su condición de favorito al conseguir dos victorias que lo mantienen como líder absoluto del certamen.

En su primer compromiso, Talo’s superó con autoridad a Guerreras, imponiéndose en sets corridos por 25-19 y 25-11, mostrando una ofensiva contundente y un trabajo defensivo impecable. Más tarde, protagonizó uno de los duelos más reñidos de la fecha frente a Transportes, al que derrotó por 25-17, 23-25 y 19-17 en un encuentro vibrante que mantuvo al público al filo del asiento. Con estos resultados el puntero amplía su ventaja en la tabla general y confirma su excelente momento en el torneo.

Por su parte, Diosas también logró un triunfo importante al imponerse sobre Transportes con parciales de 26-24, 19-25 y 17-15, resultado que le permite seguir de cerca al puntero. Las dirigidas por un cuerpo técnico experimentado demostraron temple y concentración en los momentos decisivos, manteniéndose en la segunda posición general con amplias aspiraciones de pelear por el campeonato.

Gran actuación

Otro de los conjuntos que tuvieron una destacada actuación fue Europaraíso, que consiguió una sólida victoria sobre Diamantes por marcador de 25-19 y 25-14, resultado que fortalece su posición en la parte media de la tabla, con miras a la siguiente fase.

Mientras tanto, Adlers, Guerreras, Cobras, Salud Justa y Lechuzas continúan en la lucha por sumar puntos y escalar posiciones en la clasificación. La paridad de fuerzas en esta categoría ha permitido que cada jornada se defina por detalles técnicos y por la capacidad de reacción de las escuadras ante la presión del cierre de sets.

El comité organizador, encabezado por la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas (Avech) y la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) destacó la calidad mostrada por las jugadoras, así como el ambiente deportivo que distingue a la liga capitalina. El Campeonato de Copa OMA 2025 continúa consolidándose como una de las competencias más importantes del Voleibol femenil en Chiapas, fomentando el desarrollo técnico, la disciplina y el trabajo en equipo.

Próximas fechas

En las próximas jornadas se definirá el rumbo de los cuadros con mayores aspiraciones al título, con Talo’s, Diosas y Místico VC A perfilándose como los protagonistas de la lucha por el campeonato. Cada partido será decisivo en la búsqueda del trofeo, por lo que las emociones están garantizadas en la recta final de la temporada