Talos lidera la tabla en la femenil 1ª fuerza

La actividad del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) concluyó su fase regular de la categoría femenil de primera fuerza, dejando definida la tabla de posiciones tras nueve jornadas de intensa competencia en las canchas de Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto de Talos finalizó como líder general del certamen al sumar 22 puntos, producto de ocho victorias y apenas una derrota en nueve encuentros disputados. Su desempeño constante a lo largo de la temporada le permitió mantenerse en lo más alto de la clasificación y llegar con ventaja a la etapa final del torneo.

En el segundo puesto se ubicó Salud Justa con 21 unidades, luego de cosechar siete triunfos y dos descalabros. Muy cerca terminó Diosas, que acumuló 19 puntos para colocarse en la tercera posición, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la campaña.

La cuarta posición fue para Transportes con 16 unidades, escuadra que logró cinco victorias en el campeonato. En quinto lugar se instaló Lechuzas, con 14, mientras que Adlers terminó en sexto, con 13, manteniéndose en zona de clasificación.

El séptimo puesto correspondió a Místico VC A, que alcanzó 10 puntos tras nueve compromisos disputados. Guerreras se colocó en octavo, con 8, consiguiendo así el último boleto disponible para la fase eliminatoria.

Por su parte, Europaraíso concluyó la temporada regular en el noveno sitio con cinco unidades, quedando fuera de la lucha por el campeonato. En tanto, Cobras aparece con estatus de baja dentro de la competencia.

Cruces

Con estos resultados, la organización del torneo confirmó los cruces correspondientes a los cuartos de final, donde los equipos buscarán avanzar a la siguiente etapa del certamen en duelos que prometen un alto nivel competitivo.

De acuerdo con el formato de competencia, el primer lugar de la tabla, Talos, se enfrentará al octavo clasificado, Guerreras. El segundo sitio, Salud Justa, medirá fuerzas con Místico VC A, que terminó en la séptima posición.

En otro de los encuentros, Diosas, que concluyó en el tercer puesto, se verá las caras con el sexto, Adlers. Finalmente, Transportes, cuarto del torneo, protagonizará su serie ante Lechuzas, escuadra que cerró en el quinto puesto.

Con la fase final a punto de arrancar, la expectativa crece entre jugadoras y aficionados, quienes aguardan enfrentamientos intensos en busca de un lugar en las semifinales y, posteriormente, en la gran final del certamen.