Un doblete de Luca Orellano provocó que Los del Pedregal se marcharan con una derrota más que dolorosa frente a su afición en CU.

Después de la pobre actuación auriazul, Esteban Solari salió a dar la cara en conferencia de prensa y aceptó su culpa por el fracaso del Club Universidad Nacional.

“El principal responsable de no haber clasificado soy yo no y nadie más, quiero que eso quede claro. La responsabilidad, primordialmente, es mía, por las decisiones que he tomado como entrenador, me hago cargo, (pero) voy a ser el primer responsable de armar un Pumas fuerte, que esté a la altura de esta institución y darle una alegría a la afición que es lo que más me interesa”.

“Eso nos llevó a muchos partidos de la primera parte del campeonato a no encontrar el rumbo y cuando lo encontramos quedamos lejos de poder lograr los puntos que necesitábamos. Estoy frustrado como hincha de Pumas y sé el dolor que tiene y me invade la tristeza de no haber cerrado el campeonato como me hubiera gustado más allá de no haber clasificado.

“Sé que volveremos más fuertes porque es la manera que marca a esta institución y este escudo, lo vamos a hacer y vamos a lograr que este club logre cosas importantes.

“Un día duro, difícil, preparamos un partido para jugarlo con la ilusión de poder clasificar, sinceramente emocionalmente nos costó muchísimo llevarlo adelante porque antes de jugarlo sabíamos que no teníamos esa posibilidad con la que habíamos soñado durante la semana, no tuvimos la contundencia que tuvieron ellos lo que sí quiero obviamente es ofrecerle disculpas a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla, por no darle la alegría de cerrar la temporada como se merecen no fue el partido que queríamos, más allá del resultado fue parejo le agradezco a la afición que siempre nos alienta, nos empuja, hoy más que nunca y sé que en los momentos difíciles también está, como hoy.

“Tenemos el compromiso de volver más fuertes, de seguir trabajando, el grupo está golpeado, los jugadores saben que esta afición merece mucho más y que una de las cosas que merece es que la hagamos sentir orgullosa de local, el compromiso mío es que el grupo va a trabajar para eso y no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. No es la cara que le queremos mostrar a nuestra gente.

“Mucha frustración, la tristeza es compartida, el vestuario sabe que está en deuda con la afición.

“El grupo es responsable, tiene autocrítica, tiene humildad y sabe que puede dar más de lo que se ha dado, podemos ser un equipo regular, como el que jugó algunos partidos, que no ganó, pero sí ilusionó la responsabilidad es mía y de los jugadores de redoblar esfuerzos”, señaló el estratega de los Universitarios.