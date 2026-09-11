Tapachula ajusta piezas ante Inter Playa

Tapachula FC intensifica su preparación para afrontar la jornada 3 de la Primera Premier 2026-2027, en la que recibirá este sábado a las 17:00 horas a Inter Playa del Carmen, en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

El conjunto dirigido por Diego Mazariegos trabaja con la misión de corregir detalles, luego de dos fechas en las que registró derrotas, y así llegar en mejores condiciones a su segundo compromiso como local, en el que buscará sumar sus primeros puntos del campeonato.

Las sesiones se desarrollan en el mismo estadio Olímpico de Tapachula, combinando preparación física, ejercicios con balón y trabajos tácticos enfocados en el planteamiento para enfrentar al representativo quintanarroense.

Inter Playa del Carmen también llegará con necesidad de reaccionar, luego de caer por 0-4 como local frente a Pioneros de Cancún en la jornada anterior, por lo que ambos conjuntos tratarán de cambiar el rumbo en este inicio de temporada.

Nery se reincorpora

Una de las noticias positivas para Tapachula FC es la evolución de Nery de León, quien ha avanzado favorablemente en su recuperación y ya trabaja a la par de sus compañeros, reincorporándose de lleno a la dinámica del plantel.

Caso distinto es el de Efraín “Jalisco” Hernández, quien continúa con trabajo diferenciado después de haber salido lesionado en el partido anterior. El mediocampista será evaluado por el cuerpo médico para conocer su evolución y determinar si podrá estar disponible para el sábado.

Tapachula FC continuará con sus entrenamientos antes de cerrar preparación y quedar listo para volver a casa, con la intención de hacerse fuerte ante su afición y comenzar a sumar en la campaña.