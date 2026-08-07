Tapachula anuncia ingreso a nueva categoría

La directiva de Tapachula FC confirmó que el equipo formará parte de la categoría denominada Primera Premier durante la Temporada 2026-2027, como parte de la reestructuración anunciada hace unos días por la Liga Premier FMF.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta división estará integrada por 18 clubes y reunirá a instituciones seleccionadas por factores deportivos, administrativos y de infraestructura.

El conjunto chiapaneco disputará un torneo largo bajo el formato de ida y vuelta, con 34 jornadas, es decir, con 17 encuentros como local y el mismo número como visitante.

Rivales confirmados

Entre las escuadras mencionados por la institución se encuentran Irapuato, Racing de Veracruz, Club Deportivo Halcones, Club Celaya, Los Cabos United, Reboceros de La Piedad, Inter Playa del Carmen, Deportiva Venados y Zacatepec, aunque la conformación definitiva y el calendario deberán ser publicados oficialmente por la Liga Premier FMF.

El equipos mantendrá como sede el estadio Olímpico de Tapachula y tiene previsto disputar sus compromisos como local los sábados, aunque el horario será dado a conocer después de que el organismo confirme la programación completa de la competencia.

Objetivo: buscar el ascenso

La dirigencia señaló que el proyecto tendrá como principal objetivo competir por el ascenso a la Liga de Expansión MX. “Cada entrenamiento, cada partido y cada decisión estarán orientados a acercarnos al gran objetivo institucional”, se indica en el documento difundido por el club.

Asimismo, el comunicado considera que la inclusión en esta división representa “un reconocimiento al trabajo realizado dentro y fuera de la cancha”, valoración atribuida exclusivamente a la directiva.

El arranque del campeonato está previsto para finales de agosto, aunque todavía se encuentra pendiente la publicación de las fechas, horarios y enfrentamientos correspondientes a cada jornada.