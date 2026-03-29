Tapachula asalta Xalapa en la J25 y sigue en la pelea

Tapachula dio un paso firme rumbo a la Liguilla al imponerse por 2-1 a Cañoneros FC, en la jornada 25 de la Liga Premier FMF. El duelo se disputó en el estadio Antonio Quirazco, en Xalapa, Veracruz.

El cuadro se adelantó temprano en el marcador, pues apenas al minuto 7, Gabriel Vidal apareció para poner el 1-0 a favor de los visitantes; sin embargo, la reacción local no tardó y Baruch Luna igualó los cartones al minuto 17.

Para la segunda mitad, Tapachula retomó el control del partido y encontró el gol de la diferencia al minuto 74, cuando Francisco Ramírez aprovechó un servicio al área que la defensa no logró despejar, definiendo con un toque preciso para el 2-1.

En la recta final, el arquero Kefrén Avilés se convirtió en figura al evitar el empate con un par de intervenciones clave, incluyendo un disparo que terminó estrellándose en el travesaño.

En camino a la Liguilla

De este modo los huacaleros acumula 41 puntos y se ubican en el cuarto lugar del grupo 3, metiéndose de lleno en zona de clasificación, a la espera del resultado de Inter Playa del Carmen, que también pelea por el último pase.

Cabe destacar el gran momento que vive el equipo chiapaneco, pues llegó a cuatro victorias consecutivas, sumando 13 de los últimos 14 puntos posibles.

Tapachula cerrará la fase regular el próximo sábado en el estadio Olímpico, donde recibirá a Dragones Toluca para un duelo clave para asegurar su boleto a la fase final.