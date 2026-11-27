Tapachula FC afrontará este sábado 28 de noviembre su último compromiso de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 cuando visite a Jaguares FC en el estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 18:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga Premier.

El representativo de la Perla del Soconusco buscará aprovechar esta última oportunidad para cerrar de mejor manera la primera mitad del campeonato, luego de una campaña en la que los resultados no han correspondido a las expectativas del plantel. Consciente de la importancia de sumar, el equipo dirigido por Diego Mazariegos intentará ofrecer una actuación que le permita recuperar confianza y encarar con mejores perspectivas la segunda parte del torneo.

Nueva versión

Para Tapachula, el compromiso representa mucho más que el cierre de una primera vuelta. Se trata de una oportunidad para mostrar una mejor versión futbolística, fortalecer el trabajo colectivo y comenzar a construir una nueva dinámica de resultados, en una competencia que todavía ofrece margen para mejorar su posición y aspirar a un cierre de temporada más alentador.

Durante la semana, el conjunto tapachulteco intensificó su preparación con sesiones enfocadas en aspectos tácticos, ajustes en el funcionamiento y variantes que permitan responder a las exigencias del encuentro. El cuerpo técnico trabajó en la organización del equipo y en las alternativas para encontrar mayor equilibrio entre sus líneas, además de fortalecer las opciones ofensivas de cara a un partido que demandará concentración y efectividad.

Vuelve el artillero

Una de las novedades más importantes para este compromiso será el regreso del atacante Gabriel Vidal, quien vuelve a estar disponible para la convocatoria después de cumplir su suspensión en la jornada anterior. Su reincorporación representa una alternativa más para el ataque de Tapachula, que intentará aprovechar las oportunidades que genere durante el encuentro.

Asimismo, elementos como Adam Gómez, Pillo Rodríguez y Félix “Yayo” Falcon participaron en los ejercicios y variantes tácticas desarrollados durante la semana. Su presencia forma parte de las alternativas que Diego Mazariegos analiza para definir el planteamiento y el cuadro titular que buscará responder en territorio capitalino.

El equipo del Soconusco tendrá enfrente a un rival que también tratará de cerrar esta primera etapa con un resultado favorable. El partido, además, representa uno de los compromisos de mayor interés para el Futbol chiapaneco al reunir a dos representantes del estado en un escenario que suele convocar la atención de la afición.

Sin embargo, la prioridad para Tapachula FC será trasladar el trabajo de la semana al terreno de juego. La concentración durante los 90 minutos, la solidez defensiva y el aprovechamiento de las oportunidades serán aspectos fundamentales para competir por los puntos en disputa.

Tapachula FC intentará despedir esta primera etapa con una actuación que refleje el compromiso del plantel y el trabajo de su cuerpo técnico, con la mira puesta en sumar en Tuxtla Gutiérrez y regresar al Soconusco con un resultado que fortalezca sus aspiraciones.