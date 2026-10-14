Tapachula cae ante Montañeses y es último

Tapachula FC sufrió un nuevo revés en la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, al caer por marcador de 2-1 frente a Montañeses FC, en encuentro correspondiente a la fecha 7, disputado en el estadio Socum de Orizaba, Veracruz.

El conjunto dirigido por Diego Armando Mazariegos no consiguió revertir su complicada situación en el arranque del campeonato de ascenso, pese a mostrar una importante reacción durante los minutos finales del compromiso.

En desventaja desde el inicio

El equipo veracruzano comenzó con mayor intensidad y encontró rápidamente la manera de superar a la defensiva visitante, pues penas al minuto 5, Máximo Plata aprovechó una jugada colectiva que comenzó desde la zona defensiva y terminó con un servicio desde el costado derecho, para conectar un remate de cabeza cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta chiapaneco Kefrén Avilés para el 1-0.

Con el marcador a su favor, Montañeses FC buscó administrar la posesión del balón y controlar los espacios, mientras que el club chiapaneco intentó encontrar alternativas para generar peligro y regresar al partido.

Sin embargo, los esfuerzos del conjunto del Soconusco no fueron suficientes para modificar el resultado durante la primera mitad.

Reacción sin recompensa

En la segunda parte, Tapachula FC mostró mayor disposición ofensiva y trató de aprovechar los espacios que dejaba su adversario. Cuando el encuentro ingresaba en su recta final, los veracruzanos ampliaron la diferencia mediante Esvith Andrade, quien recibió el balón dentro del área, eludió al guardameta y definió para establecer el 2-0 al minuto 81.

No obstante, Tapachula FC respondió cinco minutos después con una destacada acción individual de Karlo Flores, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que superó el esfuerzo del arquero para colocar el 2-1 al minutos 86.

El gol impulsó al conjunto chiapaneco a buscar desesperadamente la igualada en los últimos instantes, pero la reacción llegó demasiado tarde y el marcador permaneció a favor del local hasta el silbatazo final.

Balance negativo

De esta manera, Montañeses FC consiguió su segundo triunfo de la temporada y alcanzó nueve puntos después de siete jornadas, mientras que Tapachula FC continúa en el fondo del segundo sector con tres unidades.

La escuadra de la Perla del Soconusco deberá dar vuelta la página de inmediato ante el foco mediático que tendrá para su siguiente partido en la jornada 8, ni más ni menos que el denominado Lunes Premier, en el que recibe la visita del Deportiva Venados en el Estadio Olímpico, el próximo 19 de octubre, duelo para el cual habrá incluso entrada gratis para que la afición acuda en gran número a impulsar al equipo a salir del bache.