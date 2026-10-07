Tapachula cae en casa ante Chapulineros

Tapachula FC dejó escapar una oportunidad importante de sumar unidades como local al caer 2-3 frente a Chapulineros de Oaxaca, en un partido en el que logró reaccionar en dos ocasiones, pero no pudo sostener el empate durante el tramo final.

Partido complicado

El encuentro comenzó cuesta arriba para el cuadro chiapaneco, pues apenas al minuto 2, Enrique Ávalos adelantó a los visitantes, aprovechando una salida a destiempo del arquero local Kefrén Avilés, que se quedó corto al intentar cortar el viaje del balón.

Pero la respuesta llegó poco tiempo después —al minuto 14—, cuando Luis Torres apareció en el área para rematar a primer poste un tiro de esquina y conseguir el 1-1 y devolvió equilibrio al partido.

Tapachula intentó asumir mayor protagonismo, pero Chapulineros mantuvo profundidad ofensiva y recuperó la ventaja al minuto 21 por conducto de Ángel Reséndiz, en una gran definición tras recibir una pelota dentro del área y controlar con la derecha definió de izquierda para ponerla pegada al poste.

Con el 1-2, el conjunto local se fue al descanso con la necesidad de remontar ante su afición.

Segunda mitad completa

En la segunda mitad, el conjunto de la Perla del Soconusco adelantó líneas, incrementó la presión y buscó con mayor insistencia el arco rival.

Ese esfuerzo tuvo recompensa al minuto 69, cuando Heyler Moya marcó el 2-2 en una acción individual en la que penetró el área por izquierda y puso nuevamente el encuentro en condiciones de ser rescatado.

El empate parecía darle a Tapachula la posibilidad de cerrar con mayor control, pero no pudo aprovechar el impulso ni su condición de local para asegurar al menos un punto y a falta de 10 minutos, Luis Iturbide apareció para lograr el 3-2 definitivo, controlando un balón en el área y colocando la pelota en la escuadra para darle a Chapulineros su primera victoria de la temporada.

El gol castigó a un Tapachula que había conseguido regresar dos veces en el marcador, pero que volvió a dejar espacios en un momento decisivo.

En la parte baja

La derrota representa un resultado costoso para el conjunto chiapaneco, no solo por haberse producido en casa, sino porque se mantiene estancando en 3 puntos y ya es último lugar del grupo 2, mientras que Chapulineros puso fin a una larga racha sin triunfos, para llegar a 5 unidades que lo tienen también en la parte baja del escalafón.