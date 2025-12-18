Tapachula domina la fase estatal

Con un balance ampliamente favorable, Tapachula se convirtió en el municipio más destacado del Estatal de Voleibol de Playa, rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de adjudicarse cuatro de los seis campeonatos disputados, confirmando su crecimiento y su solidez dentro de esta modalidad.

La representación tapachulteca logró imponerse en las categorías juvenil menor, tanto en la rama femenil como en la varonil, además de conquistar los títulos en juvenil mayor femenil y juvenil superior femenil, resultados que reflejan un proceso formativo constante y competitivo en la región.

El resto de los campeonatos se repartió entre otros municipios. Cintalapa se convirtió en monarca estatal en el el sector juvenil mayor varonil, mientras que Tonalá hizo lo propio en la juvenil superior varonil, completando así el cuadro de selecciones clasificadas a la siguiente fase del proceso nacional.

La competencia contempló la participación de las categorías juvenil menor (16-17 años), juvenil mayor (18-19 años) y juvenil superior (20-21 años), en ambas ramas, permitiendo observar el nivel técnico y físico de las nuevas generaciones del Voleibol chiapaneco.

En total, 28 equipos participaron en esta etapa, con representación de los municipios de Arriaga, Berriozábal, Cintalapa, Concordia, Ocozocoautla, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, que protagonizaron intensos encuentros en busca del boleto nacional.

Las actividades se desarrollaron los días 13 y 14 de diciembre de 2025 en la playa Zapotal, en el municipio de Pijijiapan, sede que ofreció un entorno ideal para el desarrollo del certamen, tanto por sus condiciones naturales como por la logística implementada.