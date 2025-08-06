Tapachula empezará con exigencias

Tapachula FC dio a conocer su calendario de competencia para la temporada 2025-2026 de la Liga Premier, en el que destaca una parte media especialmente complicada, con duelos clave tanto de local como en condición de visitante. El torneo arrancará el próximo sábado 23 de agosto ante Neza, equipo que anteriormente competía bajo el nombre de San Juan de Aragón.

Luego del reajuste en el grupo 3, que contará con 12 escuadras en lugar de 14, los dirigidos por Diego Mazariegos tendrán una primera vuelta intensa que culminará el 15 de noviembre, cuando reciban en casa al conjunto de Celaya por la jornada 13.

El estadio Olímpico de Tapachula será escenario de compromisos importantes durante esta primera mitad de temporada. A lo largo del calendario los ocelotes recibirán a clubes como Racing de Veracruz, Celaya, Inter Playa del Carmen y Jaguares, este último en un encuentro que se perfila como el “clásico chiapaneco”, programado para el sábado 25 de octubre y correspondiente a la fecha 10.

Será entre las jornadas 4 y 11 cuando el equipo enfrente su periodo más exigente. A partir del enfrentamiento contra Chapulineros, Tapachula FC medirá fuerzas con algunos de los clubes mejor posicionados del torneo anterior, destacando la visita en la fecha 11 a Pioneros de Cancún, uno de los favoritos al título.

El calendario, si bien luce balanceado en cuanto a viajes y descansos, pone a prueba al plantel tapachulteco justo en la mitad del recorrido, por lo que la regularidad y el enfoque serán claves para mantenerse en los puestos de clasificación.

La afición local espera con entusiasmo el arranque del torneo, confiando en que su equipo pueda aprovechar la fortaleza en casa y superar con inteligencia los retos fuera de esta.