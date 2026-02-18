Tapachula esquiva la cornada de los Toros

La oncena de Tapachula FC esquivó una cornada lapidaria de los Toros del Club Celaya, y luego de ir abajo por dos goles, terminó igualando por 2-2 el partido de la fecha 19 de la Liga Premier FMF, disputado en el estadio Miguel Alemán Valdés.

Dos jornadas en el primero

Los de la Perla del Soconusco se presentaron a este compromiso con la meta de dar la sorpresa ante uno de los cuadros más competitivos del grupo 3. De hecho, el Celaya atraviesa por una racha positiva que lo ha llevado a ganar ocho de sus últimos diez duelos, por lo que no se pronosticaba que Tapachula FC pudiera arrancarle puntos en su propio ruedo.

De hecho, hicieron válidas las apuestas iniciales al propinarles dos cornadas a los chiapanecos en apenas media hora de encuentros, mismas que parecían encaminarlos a una nueva victoria. José Varela fue el encargado de inaugurar el marcador al minuto 27, con un certero cabezazo que superó la estirada del portero Kefrén Avilés.

Los astados volvieron a arremeter contra la portería tapachulteca y tras un rechace defensivo apareció Sebastián Medellín pare prender el balón desde fuera del área, colocándolo fuera del alcance del guardameta para poner los cartones 2-0 al minuto 33.

Reacción tapachulteca

El cuadro de casa parecía encaminado a manejar la ventaja con tranquilidad, pero, antes de irse al descanso —al minuto 39—, Alan Vázquez refrendó el gran momento que vive en la Temporada 2025-2025 al recibir un pase en el área grande y, luego de controlar el esférico, definir con clase para acortar distancias con el 2-1.

Para el segundo tiempo, el entrenador de Tapachula FC, Diego Mazariegos, fue acomodando sus piezas desde la zona defensiva, logrando mayor solidez con la entrada de Mateo Aguirre, a quien poco después se sumó Francisco Ramírez para imprimir potencia adicional a la delantera.

Como resultado vino el empate 2-2, por conducto de Gabriel Vidal, quien mandó a guardar la pelota con un remate de pierna derecha al minuto 67. El equipo chiapaneco se agrandó ante los buriles y pudo incluso haber ganado el encuentro, pues sobre la recta final Ramírez tuvo la ocasión de marcar el tercero, pero el portero local Carlos Antonio Jiménez hizo una milagrosa salvada para preservar el empate.

Dos puntos para Celaya

Al terminar el duelo con empate a dos goles, por reglamente se disputó una tanda de penales para otorgar un punto extra al ganador, instancia en la que los Toros estuvieron más finos para llevarse la serie por 5-3 y obtener así la recompensa adicional.

Con el punto sumado en Celaya, el conjunto de Tapachula llegó a 25 unidades y está a cuatro de la zona de Liguilla, en tanto que su rival llegó a 38.