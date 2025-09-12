Tapachula FC abre la jornada 2 en Oaxaca

Con el objetivo de mantener el paso firme con el que iniciaron la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, Tapachula FC visita a los Chapulineros de Oaxaca, en el inicio de la fecha 2.

Los pupilos de Édgar Marini visitan este viernes a las 16:00 horas el estadio Independiente MRCI, en San Jerónimo Tlacochahuaya, en el Valle de Oaxaca, uno de los nuevos escenarios para el grupo 2.

Los de la Perla del Soconusco se estrenaron en gran forma en el campeonato, pues en la fecha 1 vapulearon por 8-0 a otro debutante, la Universidad Euroamericana, en duelo celebrado en el estadio Olímpico de Tapachula.

Ahora, la premisa es lograr su segunda victoria al hilo, ante un adversario que también abrió de manera positiva la competencia al sumar dos puntos como visitante frente a Milenarios de Oaxaca, rival con el que empató 1-1 y al que superó en los penales por la unidad extra por 8-7.

Cambios en el grupo 2

Por otra parte, la Liga TDP dio a conocer en su reglamento que para la actual temporada únicamente otorgará tres pases a la Liguilla para los equipos con derecho a ascenso en el grupo 2.

Si bien el número de integrantes se incrementó a 16 para este nuevo ciclo, se contará con un boleto menos a las finales, en virtud de que habrá cuatro clubes filiales con posibilidad de calificar a la otra Liguilla sin derecho a ascenso, que son Tapachula FC, Deportivo Napoli, Alebrijes de Oaxaca y Dragones de Oaxaca.

Esto reduce las opciones y eleva la disputa para los cuadros chiapanecos que aspiran a estar en la “fiesta grande“, como en los casos de Pavones ADMC, Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), Pijijiapan FC, UDS y Huracanes de Arriaga y Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH).

En este mismo tenor, vale la pena recordar que en la temporada anterior calificaron a Liguilla Estudiantes del Cobach y Tapachula FC, conjuntos que para este año no podrán repetir en la pelea por el ascenso, el primero porque dejó la competencia y el segundo al estar incluido entre los que solo pueden acceder a la fase final para los equipos filiales.