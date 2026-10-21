Tapachula FC agrava crisis de resultados

Tapachula FC continúa sin encontrar el rumbo en la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, luego de sufrir su sexta derrota del campeonato —a cambio de una sola victoria— por golead de 1-4 frente a Deportiva Venados de Yucatán, en el estadio Olímpico, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del Lunes Premier.

Sumido en un bache

El resultado reafirmó el complicado momento que atraviesa el cuadro tapachulteco, que permanece en el último lugar del grupo 2 con apenas tres unidades y sin conseguir la regularidad necesaria para abandonar el fondo de la clasificación.

En la fecha 1 también fue goleado en casa por 0-4 ante Racing de Veracruz, luego cayó como visitante ante Club Celaya (0-2) y se reivindicó con triunfo sobre Inter Playa del Carmen (2-0). Pero después volvió a caer en una espiral, siendo goleado de visita por Pioneros de Cancún (5-1). Descansó en la fecha 5 y luego volvió a perder en casa, contra Chapulineros de Oaxaca (3-2), de visita con Montañeses FC (1-2) y ahora contra Venados.

Aunque el equipo chiapaneco intentó competir durante los primeros minutos, Deportiva Venados aprovechó las deficiencias defensivas.

Cristian Ramila abrió el marcador al minuto 32 mediante un penal; posteriormente, Francisco Castañeda apareció al 38 para ampliar la diferencia, y al 42 firmó su doblete, dejando el encuentro prácticamente definido con el 3-0 de la primera mitad.

Tapachula mostró una ligera reacción al comienzo del complemento, cuando Gabriel Sánchez convirtió un penal al minuto 48 para acercar a los locales. Sin embargo, la respuesta resultó insuficiente ante un rival que mantuvo el control del partido y, en tiempo agregado, Brayan Beltrán marcó al 90 + 2 para establecer el 1-4 definitivo.

Duro panorama

Tapachula FC enfrenta una complicada realidad en el campeonato, con apenas 3 puntos que lo tienen en el último lugar del grupo 2.