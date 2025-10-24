Tapachula FC alista el clásico chiapaneco

Celebrar con su afición una victoria en el clásico chiapaneco es la premisa bajo la cual el plantel de Tapachula FC ha trabajado con intensidad esta semana.

Para el conjunto dirigido por Diego Mazariegos, este encuentro representa una oportunidad clave para retomar el camino del triunfo, después de tres derrotas en fila.

Posiciones

Los felinos —en cambio— vienen con la moral alta, luego de haber hilvanado cinco partidos sumando, cuatro de los cuales han sido victorias. Jaguares FC cuenta con 13 puntos que lo sitúan en sexto lugar del grupo 3, y un triunfo podría llevarlo a pelear por los primeros puestos; mientras que los tapachultecos ocupan el octavo con 10 puntos y no pueden darse el lujo de volver a perder, pues podrían verse relegados a los últimos casilleros.

Tapachula FC llega con bajas sensibles, ya que Mateo Aguirre y Eduardo Ruiz no podrán tener acción debido a suspensiones. Sin embargo, cuentan con los regresos de José Solís y Edson De León, elementos fundamentales en el desempeño del equipo.

Calientan el duelo

La historia reciente entre Tapachula y Jaguares ha estado marcada por encuentros vibrantes, llenos de pasión, entrega y goles, factores que mantienen este partido como uno de los más esperados por la afición chiapaneca.

A través de diferentes publicaciones en sus cuentas oficiales, ambos clubes se han encargado de elevar la expectativa de cara al juego.

Curiosamente han elegido a las mascotas —Tacanito y Balam— como los protagonistas de sus publicaciones para “provocar” al rival y encender el ánimo de las aficiones.