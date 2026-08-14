Tapachula FC anuncia nuevo horario

Tapachula FC comenzó con los preparativos rumbo al arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier, una campaña en la que el conjunto chiapaneco tendrá un nuevo horario para sus partidos como local.

La institución informó que el equipo de Primera Premier disputará sus encuentros los sábados a partir de las 17:00 horas, teniendo como escenario el estadio Olímpico de Tapachula.

El cambio de horario forma parte de la organización que el club ha dispuesto de cara a una nueva temporada, en la que buscará contar nuevamente con el respaldo de su afición durante sus compromisos en casa.

Tapachula FC también dio a conocer que ya comenzó el proceso para preparar las acreditaciones de prensa correspondientes a la Temporada 2026-2027. De acuerdo con el club, próximamente se informará a los representantes de los medios de comunicación la fecha y la dinámica que se utilizará para la entrega de las mismas.

La institución subrayó la importancia del trabajo hecho por los medios de comunicación durante las temporadas anteriores y agradeció el respaldo, la cobertura y el acompañamiento que han brindado al equipo.

Con la nueva campaña cada vez más cerca, Tapachula FC continuará con los trabajos de organización para recibir sus primeros encuentros como local y preparar todos los detalles relacionados con su participación en la Liga Premier.

El estadio Olímpico de Tapachula volverá a convertirse así en el escenario de los partidos del conjunto chiapaneco, ahora con los sábados como nuevo día estipulado para sus compromisos en casa.

La afición y los medios de comunicación serán nuevamente parte importante del camino de Tapachula FC durante la Temporada 2026-2027.