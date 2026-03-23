Tapachula FC aprieta el paso rumbo a liguilla

Tapachula FC dio un golpe importante en sus aspiraciones dentro de la Liga Premier 2025-2026, al imponerse 2-1 a Pioneros de Cancún en duelo correspondiente a la jornada 24, celebrado en el estadio Olímpico de Tapachula.

El encuentro comenzó bajo una intensa lluvia que complicó el desarrollo del juego durante la primera mitad. Las condiciones del terreno obligaron a ambos equipos a disputar un partido trabado, con predominio en la media cancha y escasas aproximaciones de peligro, por lo que el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

Para la parte complementaria, el clima dio tregua y el espectáculo mejoró notablemente. Con mayor libertad para generar juego ofensivo, ambas escuadras comenzaron a pisar con mayor frecuencia el área rival, elevando el ritmo del partido.

El cuadro local logró reflejar su insistencia en el marcador al minuto 49, cuando Alan “Demonio” Vázquez convirtió con seguridad desde el punto penal, encendiendo el ánimo de la afición presente.

Sin embargo, la respuesta de Pioneros no tardó en llegar. Al minuto 82, Gamaliel Sánchez aprovechó una desatención defensiva para igualar el marcador, poniendo tensión en los minutos finales.

Cuando el empate parecía definitivo, Tapachula FC encontró el gol de la diferencia. Al minuto 87, Francisco “FR10” Ramírez apareció con determinación dentro del área para marcar el tanto del triunfo, firmando una actuación clave y desatando la celebración en las gradas.

Con esta victoria, el conjunto tapachulteco alcanza los 38 puntos y se coloca a una sola unidad de la cuarta posición del grupo tres, manteniéndose firme en la lucha por la clasificación a la fase de “Play-In”.

El siguiente compromiso para Tapachula FC será el viernes 27 de marzo, cuando visite a Cañoneros en Xalapa, en un duelo crucial correspondiente a la penúltima jornada del campeonato.