Tapachula FC buscará la remontada en casa

Tapachula FC perdió la inercia ganadora con la que cerró la fase regular de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier, tras caer por 1-0 ante Tritones de Vallarta, en el duelo de ida de la reclasificación, disputado en la Unidad Deportiva Curiel.

Desde los primeros minutos, los equipos protagonizaron una férrea lucha en el medio campo, con pocas concesiones y alta exigencia física. El conjunto chiapaneco llegó al compromiso con la carga de muchas horas de viaje hasta tierras tapatías y con ausencias importantes, como las del zaguero central Mateo Aguirre y el goleador Francisco Ramírez, lo que obligó al entrenador Diego Mazariegos a replantear su funcionamiento táctico.

Baja desafortunada

La situación se complicó al minuto 21, cuando Nery de León tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión de rodilla que le impidió seguir en la batalla, generando un ajuste prematuro que impactó en la estructura del equipo, cediendo su lugar a José Ángel Solís.

A pesar de esto, el conjunto del Soconusco logró sostener el orden defensivo durante la mayor parte del primer tiempo, limitando las aproximaciones de su rival. Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, al 43 apareció Aldo Suárez para adelantar a Tritones de Vallarta, marcando el 1-0 con el que los locales se fueron al entretiempo.

Reaccionó, pero no anotó

Para la segunda mitad, Tapachula FC mostró una versión más agresiva, adelantando líneas y buscando el empate con mayor determinación, lo que hizo patente su capacidad de reacción y su intención de mantenerse con vida en la serie.

El conjunto de Vallarta también tuvo la ocasión de generar mayor ventaja para encaminar la serie, pero el guardameta Kefrén Avilés evitó la caída de su marco al minuto 74. Sobre el final, parecía que Tapachula FC podría regresar a casa al menos con el empate, pues Gabriel Vidal se quedó cerca de marcar, pero el portero Maximiliano Almada desvió el disparo. Al 87, Arturo Cárdenas sacó un balón que amenazaba con cruzar la línea de gol.

Vino el silbatazo final del árbitro Óscar Toledo Pineda y el encuentro concluyó con una desventaja mínima para Tapachula FC.

Se define este sábado

El partido definitivo se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 19:00 horas en el estadio Olímpico de Tapachula, donde el conjunto chiapaneco buscará remontar con el respaldo de su afición.