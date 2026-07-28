Tapachula FC cae en partido internacional

Sucumbió por 0-4 frente al Deportivo Ayutla de Guatemala, en duelo celebrado en el estadio Tecún Umán de San Marcos, en el vecino país.

El compromiso enmarcó la presentación oficial del conjunto guatemalteco ante su afición y significó una nueva prueba para el plantel mexicano antes del comienzo de su temporada en la Liga Premier FMF Serie A de México.

Fue de un lado

Este fue el segundo enfrentamiento de pretemporada entre ambas instituciones, pues jugaron un primer partido en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco, en donde igualaron 2-2.

Para el segundo encuentro, Deportivo Ayutla aprovechó sus oportunidades y se quedó con el holgado triunfo mediante las anotaciones de Julio Cifuentes, Antony Reyes y Otto Ortiz, quien marcó en dos ocasiones.

Tapachula FC intentó competir como visitante en un escenario de alta exigencia de cara a su participación en la Liga Premier FMF, en la cual buscará ser protagonista como en la temporada anterior, en la que calificó a Liguilla.

Por su parte, Deportivo Ayutla concluyó invicto su pretemporada después de disputar cinco duelos, en los que registró cuatro victorias y dos empates, y su actividad oficial en la segunda división de Guatemala comenzará el próximo domingo 2 de agosto.