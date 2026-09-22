Tapachula FC con dramático triunfo en Pijijiapan

Tapachula FC consiguió su primera victoria de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al imponerse como visitante por 3-2 a Pijijiapan FC (FC Iguanas) en la fecha 3 del Grupo 2.

Los tapachultecos abrieron el marcador en el duelo celebrado en la Unidad Deportiva de Pijijiapan apenas al minuto 9, cuando Bryan Bautista aprovechó un servicio desde el sector izquierdo para colocar el 1-0.

La ventaja aumentó al 30’, cuando Omar de la Cruz encontró espacio fuera del área y sacó un disparo de media distancia que terminó en las redes para el 2-0.

Al minuto 38, Félix Trinidad convirtió una pena máxima y redujo la diferencia a 2-1 y apenas al minuto 47, Leonardo Cruz ganó por alto y conectó un remate de cabeza para establecer el 2-2.

A partir de ese momento, el partido ganó intensidad, con dos equipos decididos a buscar el tanto de la victoria.

El empate se mantuvo durante casi todo el complemento y parecía definitivo, sin embargo, al minuto 92 el árbitro señaló un penal a favor de Tapachula.

Francisco Moreno asumió la responsabilidad y al 94’ convirtió desde los once pasos para decretar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el conjunto del Soconusco llegó a 4 puntos, mientras que su rival se quedó en tres unidades.

En la próxima jornada, Tapachula buscará prolongar su buen momento cuando reciba a Dragones de Oaxaca, mientras que Pijijiapan visita a Antequera.