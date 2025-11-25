Tapachula FC consigue cierre triunfal

Con la satisfacción del deber cumplido, Tapachula FC cerró la primera vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier de México. El club chiapaneco se impuso por 4-2 ante Dragones de Toluca en la fecha 13, para sumar cuatro puntos que le permiten recuperar terreno en el grupo 3.

El cuadro chiapaneco se presentó a este duelo en la Unidad Deportiva y Cultural de la Sección 17 del SNTE con el objetivo de llevarse la victoria, pero el encuentro comenzó cuesta arriba luego de que Luis Rosales adelantó a los locales al minuto 10, tras recibir un balón filtrado, recortar al portero y tocar al fondo del arco para el 1-0.

Tapachula FC no bajó los brazos y así logró poner en peligro la meta rival, teniendo la más clara ocasión al momento en el minuto 28 en un tiro penal; sin embargo, Rodrigo Guillén no pudo aprovechar la ocasión desde los 11 pasos.

Pese a esto, tanto solo un minuto después vino un pase filtrado a las espaldas de la defensa, con el que Alan “El Demonio” Vázquez quedó mano a mano contra el portero y definió con toque para abajo, con lo que consiguió el 1-1.

Segundo tiempo eléctrico

Para la parte complementaria, Tapachula FC dominó, pero no pudo reflejarlo en los primeros minutos. No obstante, el cierre de partido fue electrizante, pues al 67, Vázquez volvió a aparecer en el área enemiga para conectar un rebote y mandar la pelota al fondo para el 2-1.

Dragones de Toluca respondió al 76’ con anotación de Cuauhtémoc Montes, con remate cruzado desde el extremo derecho del área, para poner el 2-2.

El conjunto tapachulteco no se dio por vencido y tuvo un cierre aplastante, logrando el 3-2 al minuto 84, de los botines de Francisco Ramírez, quien convirtió un penal para el 3-2.

Al 87, Moisés “Cabañitas” Villatoro puso cifras definitivas con el 4-2 en una escapada por el costado izquierdo, llevándose a dos marcadores y resolviendo con tiro cruzado para superar la estirada del portero.

Salen de la media tabla

Al ser una victoria de visitante y por dos goles de diferencia, Tapachula FC suma cuatro puntos en territorio mexiquense para alcanzar las 17 unidades al término de la primera vuelta. El cuadro chiapaneco consiguió un total de 5 triunfos y 7 empates.

Por su parte, Dragones de Toluca se condenó a cerrar la primera vuelta en el último lugar del grupo 3, con apenas 7 unidades.