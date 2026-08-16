Tapachula FC continúa su preparación

Tapachula FC continúa con su preparación rumbo a la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier. Como parte de su pretemporada, el conjunto tapachulteco enfrentó este viernes a Delfines de Coatzacoalcos, en Tonalá, Chiapas, donde cayó por marcador de 3-2.

Más allá del resultado, el encuentro permitió al cuerpo técnico mantener el ritmo competitivo, probar variantes y otorgar minutos a diferentes elementos de cara al inicio de la competencia oficial.

Tapachula FC tuvo un buen primer tiempo y logró tomar ventaja con las anotaciones de Karlo Flores y Nery de León. Delfines respondió con el tanto de Sait Tlaxcalteco, por lo que el cuadro de la Perla del Soconusco llegó al descanso con ventaja de 2-1.

Para la parte complementaria, Tapachula hizo modificaciones en su alineación y brindó oportunidad a nuevos elementos, así como a jugadores juveniles que buscan ganarse un lugar en el plantel para la próxima campaña.

Delfines aprovechó los cambios y consiguió remontar el partido gracias a los goles de Hugo Arce y Robert Quintero, estableciendo el 3-2 definitivo. El compromiso significó una prueba más dentro de la planificación del equipo chiapaneco, que continúa trabajando en aspectos de funcionamiento, competencia interna e integración de sus futbolistas.

Tapachula FC tiene la mira puesta en su debut en la Primera Premier, categoría con derecho al ascenso. El conjunto tapachulteco iniciará la temporada en casa el próximo sábado 29 de agosto, cuando reciba a Racing en la jornada 1.

El encuentro está programado para las 17:00 horas en el estadio Olímpico de Tapachula, escenario donde el equipo buscará comenzar la nueva campaña con el pie derecho.