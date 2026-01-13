Tapachula FC corta orejas y rabo a Neza FC

Tapachula FC tuvo una faena digna de orejas y rabo al vencer con autoridad por 4-1 a Toros de Neza FC, en partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Premier Serie A. El duelo se celebró en el estadio municipal Claudio Suárez de Texcoco, Estado de México.

Desde los primeros minutos, el equipo de la Perla del Soconusco dejó clara su intención ofensiva y su deseo de llevarse todos los puntos en disputa.

Apenas al minuto 3, Ricardo “El Gallo” Navarro inauguró las acciones en una gran triangulación desde el medio campo que le permitió irse solo para definir por abajo de la salida del portero, premiando el arranque intenso y marcando el rumbo del encuentro con el 1-0.

Sin embargo, Neza FC logró reaccionar antes del descanso del medio tiempo y emparejó el duelo con anotación de Gustavo Olvera al minuto 38, quien recibió un balón largo al segundo poste y con tiro potente por abajo envió el partido igualado 1-1 al medio tiempo, manteniendo la expectativa en las tribunas.

Segundo tiempo “endemoniado”

En la segunda mitad, Tapachula FC elevó su nivel de juego y recuperó la ventaja al minuto 51 de la mano de Alan “Demonio” Vázquez, quien apareció en el área para empujar un centro con todas las ventajas para el 2-1.

Tan solo seis minutos después, Nery de León anotó el 3 goles contra 1, con un gran disparo desde fuera del área que sorprendió al portero y que encaminó la victoria chiapaneca en el minuto 58.

En tiempo agregado (minuto 90), Alan Vázquez apareció nuevamente en el área para prender un rebote y concretar su doblete, dándole la estocada final a los Toros de Neza FC, con el 4-1 definitivo.

Cuatro puntos de visita

Con este triunfo por más de dos goles de diferencia y en calidad de visitante, Tapachula FC accedió a la recompensa extra que ofrece el reglamento (los tres puntos, más uno extra) para llegar así a 21 unidades que los acercan a los líderes en el grupo 3.