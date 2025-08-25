Tapachula FC corta orejas y rabo al Neza FC

Una importante victoria consiguió el Tapachula FC en su debut en la temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF Serie A, luego de hacerle la faena a los Toros del Neza FC, rival debutante al que superaron por la mínima diferencia (1-0) en duelo celebrado ante buena entrada en el Estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

El gol del triunfo llegó al minuto 73 a través de los botines del delantero colombiano Yomar Rentería Bermúdez, en una gran acción individual en la que tomó el balón en medio campo y a base de empuje y determinación, dejó atrás a la defensa visitante para definir con potencia ante el arquero Arturo Gatica y decretar así la victoria de 1-0.

El rival, Neza FC, que disputó su primer encuentro en la Liga Premier, mostró orden en medio campo, pero no pudo contener la propuesta ofensiva del cuadro local.

Apuesta chiapaneca

Destacó que en este duelo los dirigidos por Diego Mazariegos fueron protagonistas desde el arranque.

Además, Tapachula FC resaltó su apuesta por talento local y saltó al campo con Kefrén Avilés en el arco; en la defensa Eduardo Ruiz, Luis Silias, Ángel Hernández y Jesús Navarro; en medio campo con Ricardo “Gallo” Hernández Navarro, Alan Vázquez y José Rodrigo Guillén, dejando al frente del ataque a Moisés “Cabañitas” Villatoro, Francisco Ramírez Cruz y Yomar Rentería.

Baja sensible

Pese a la alegría de la victoria, el partido también estuvo marcado por la salida por lesión del capitán, Moisés Villatoro, quien al minuto 50 tuvo que dejar su lugar a Gabriel Vidal Antonio.

A pesar de esta baja sensible, el equipo supo recomponerse con variantes en ofensiva, propiciando incluso el debut del joven tapachulteco, Joan Aguilar, además de dar minutos a otros elementos que se estrenaron en la división como el ex goleador de Chifut, Leonardo Aquino, así como Edson de León, otrora jugador de UDS FC —ambos de la Liga TDP—además de Isaac Pérez.

Buen arranque de campaña

Con este resultado, Tapachula FC sumó sus primeros tres puntos dentro del torneo profesional y se coloca en la cuarta posición del Grupo 3.

El próximo compromiso de los chiapanecos será en calidad de visitante ante Deportiva Venados, el sábado 30 de agosto —a las 10:30 horas— en Temanché, Yucatán.