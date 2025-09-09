Tapachula FC debuta con goleada histórica

Tapachula FC logró la victoria más amplia de su historia al propinarle un escandaloso 8-0 a la Universidad Euroamericana, en la fecha 1 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El encuentro se jugó en el estadio Olímpico de Tapachula.

Brihan Gerardo abrió el marcador apenas a los 2 minutos en una jugada de pinzas, en la que entró solo al área para conectar un centro desde la banda izquierda y marcar así el 1-0.

El 2-0 fue obra de Alan Vázquez al minuto 7, en un potente disparo desde el extremo derecho del área que superó la estirada del guardameta visitante.

Al minuto 9, Brihan Gerardo volvió a hacerse presente y aumentó el marcador a 3-0, en un potente disparo de zurda desde fuera del área, que el portero desvió, pero no lo suficiente para evitar la caída de su marco.

Tapachula FC no quitó el pie del acelerador y puso el 4-0 en una acción en la que Rómulo Solís cerró al costado derecho para conectar un balón raso al fondo, al minuto 14.

El 5-0 cayó al 27 a través del goleador Santiago “Rayo” Aguilar, en un centro por lo alto que un compañero bajó de cabeza en el área y atento estuvo el jugador de Tapachula FC para prender la pelota en plena área chica.

El mismo “Rayo” Aguilar convirtió el 6-0 al minuto 38 tras recibir un pase filtrado por el centro y, tras ganar las espaldas a la defensa, solo tuvo que tocar sobre la salida del guardameta para un nuevo festejo de gol en las tribunas.

Antes de irse al descanso —al minuto 41—, Antony López puso el sorprendente 7-0 con un potente remate de zurda dentro del área, inalcanzable para el cancerbero.

La cereza en el pastel

Para el segundo tiempo, Universidad Euroamericana logró contener el vendaval y solo permitió un gol más, anotado por Guadalupe Meza al minuto 64, tras recibir un pase filtrado al costado derecho y fusilar el arco con tiro potente al palo del arquero que no alcanzó a reaccionar.

Además de la feria de goles, el entrenador de los chiapanecos, Édgar Marini, se dio el lujo de debutar a Braulio Merchant, joven talento chiapaneco surgido de la cantera del equipo.

La victoria deja como saldo el liderato del grupo 2 con 3 puntos y diferencia de +8, números que ahora deberán refrendar en su siguiente compromiso ante Chapulineros de Oaxaca, el próximo viernes 12 de septiembre, en el estadio Independiente MCRI.