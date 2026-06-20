Tapachula FC detecta nuevos talentos

Con una destacada respuesta de jóvenes futbolistas de la región, Tapachula FC concluyó con éxito las visorías efectuadas para integrar su plantilla de Liga TDP rumbo a la campaña 2026-2027, en la que buscará mantenerse como uno de los proyectos más competitivos del sureste mexicano.

La actividad se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico de Tapachula, escenario al que acudieron cientos de jugadores nacidos entre los años 2006 y 2011.

Durante las tres jornadas, los aspirantes mostraron sus condiciones con el objetivo de ganarse un lugar en el plantel que representará a la institución en el Futbol profesional mexicano.

Pruebas

Fueron evaluadas las capacidades técnicas, físicas y tácticas de los participantes, tomando en cuenta aspectos como el manejo de balón, lectura de juego, resistencia, intensidad competitiva y adaptación a las exigencias del proyecto deportivo.

Los jugadores seleccionados iniciarán la pretemporada el próximo lunes 22 de junio, fecha en la que inician los trabajos de preparación bajo la supervisión del cuerpo técnico, con miras a llegar en óptimas condiciones al arranque del campeonato.

El conjunto tapachulteco competirá nuevamente dentro del grupo 2 de la Liga TDP, en el que ha conseguido clasificar a la Liguilla en sus dos temporadas de participación.

Asimismo, la directiva informó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria para las visorías del equipo de Liga Premier, dirigidas a futbolistas nacidos entre los años 2000 y 2005. La fecha, la sede y el horario serán anunciados a través de los canales oficiales del club.