Tapachula FC encadena cinco descalabros

Pioneros Cancún impuso su jerarquía en casa y de paso agudizó la crisis que se vive al interior de Tapachula FC, al que goleó 4-1 en el estadio Cancún 86, en partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Premier FMF.

Los chiapanecos encadenaron cinco derrotas y no ganan desde la sexta jornada, cuando superaron 4-1 a los Toros del Celaya. En adelante, han sufrido descalabros ante Héroes de Zaci (1-2), Inter Playa del Carmen (2-3), Montañeses FC (0-2), Jaguares FC (1-2) y esta última goleada en Quintana Roo.

Pioneros fue una máquina

Bajo la dirección técnica de Jorge “Archie” Salas, los cancunenses tomaron el control del juego desde los primeros minutos, aunque fue hasta el 40’ cuando abrieron el marcador, en una acción en la que Luis García desbordó por la banda izquierda y mandó un centro preciso que Fernando Vázquez aprovechó en el área para definir con la pierna derecha el 1-0.

En el arranque del segundo tiempo (49’), Jonathan Gámez se escapó por la derecha y envió un pase raso que Vázquez empujó con la zurda para ampliar la ventaja a 2 goles contra 0.

No obstante, Tapachula FC reaccionó al 52’, cuando Moisés “Cabañitas” Villatoro cerró la pinza en el segundo para el 2-1 que daba esperanzas de al menos pelear por el empate.

Sin embargo, la respuesta de los locales no tardó en llegar, pues al minuto 56 Vázquez firmó su triplete con un potente disparo de zurda desde fuera del área para el 3-1 que volvió a poner tierra de por medio.

Y ya en la recta final, al minuto 80, Antonio López sentenció la derrota para los chiapanecos, anotando el 4-1 definitivo.

Panorama en el Grupo 3

Con este resultado, Tapachula FC acumula ya siete derrotas en la campaña, a cambio de tres victorias —cero empates— y se mantiene con 10 unidades; en su próximo juego enfrentará en casa a Cañoneros FC, el sábado 15 de noviembre.

En contraste, Pioneros Cancún continúa su ascenso en la tabla, llegando a 17 puntos en el Grupo 3 y, en la fecha 12 visitará al superlíder, Racing de Veracruz.