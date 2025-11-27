Tapachula FC encadena seis victorias

Tapachula FC mantiene su paso arrollador en el cierre de la primera vuelta de la Liga TDP y en la fecha 13 venció por 2-0 a los Huracanes de Arriaga para hilvanar seis triunfos que los acercan a la cima de la clasificación.

El duelo, celebrado en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco no fue sencillo ante un rival de alta exigencia, además de que Tapachula FC sufrió bajas sensibles en su once estelar, como la de su capitán, Adam Gómez, debido a una lesión.

No obstante, elementos como Juan Pablo “Juanpi” Rodríguez y Uriel Lara tomaron la batuta del equipo para intentar desplegar el Futbol que los ha llevado a esta buena racha, aunque el adversario respondió con intensidad, compitiendo de tú a tú y generando peligro por los costados mediante las incorporaciones de Luis Rivera.

El trámite del partido fue duro para ambos y parecía encaminarse a un empate sin goles, pero a diez minutos del final, un despeje de la zaga visitante quedó a modo para “Juanpi” Rodríguez, quien conectó de volea para superar al guardameta Jafet Martínez, colocando el 1-0 que desató la euforia en las gradas.

Como era de esperarse, el rival intentó rescatar el resultado mandando a toda su gente al frente, lo que Tapachula FC capitalizó y al minuto 94; Brihan Gerardo desbordó por la banda izquierda para asistir a Antony López, quien definió con tranquilidad para conseguir el 2-0.

Se acerca a la cima

De esta forma, Tapachula FC cuenta con ocho triunfos en la temporada y suma 26 puntos que lo ponen a tiro de piedra de los líderes del grupo 2, en tanto que Huracanes se estancó en 17 unidades al sufrir su séptimo revés.

Cambio en el banquillo

De cara al compromiso de la fecha 14, en la que recibirán a Felinos 48, la directiva del club, que encabeza Jaime Damián Tovar, informó que el profesor Édgar Marini Pascacio concluyó oficialmente su etapa como director técnico de Tapachula FC de Liga TDP. Esta decisión —argumentaron— responde a los procesos de reestructuración deportiva y operativa implementados para fortalecer el proyecto.

Extraoficialmente, el DT ahora es Jorge Luis Becerra, quien ya venía fungiendo como auxiliar y dirigiendo al equipo en sus recientes encuentros.