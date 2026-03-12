Tapachula FC está más vivo que nunca

En una vibrante noche de Lunes Premier —el partido más importante y mediático de la jornada 22— , Tapachula FC consiguió un valioso triunfo de 3-1 frente a Montañeses FC, para reavivar sus aspiraciones de Liguilla en la Temporada 2025-2026.

Ante una gran entrada en el estadio Olímpico de Tapachula, los chiapanecos afrontaron con ambición el duelo correspondiente a la Liga Premier FMF, el cual tuvo un sabor especial, pues ambos conjuntos peleaban posiciones importantes rumbo al “play-in”, cuando el campeonato ha entrado en su recta final.

Contundencia y ambición

El equipo chiapaneco, al mando del entrenador Diego Mazariegos, salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos y la insistencia de los locales rindió frutos al 32, cuando un penal sancionado por el árbitro Maximiliano Arias Guzmán abrió la puerta para encaminar la victoria.

Alan “El Demonio” Vázquez fue el encargado de abrir el marcador para el conjunto tapachulteco con el 1-0. Ya en la segunda mitad, los de casa ampliaron la ventaja con un espectacular disparo colocado al ángulo al minuto 52, por parte del mismo Vázquez, quien firmó el 2-1 y otra gran actuación con su doblete.

Sin embargo, el conjunto veracruzano logró acortar distancias al minuto 65 tras aprovechar un rebote dentro del área que no dejó pasar Ángel Ramos para el 2-1. Y cuando el encuentro entraba en su tramo final, Tapachula FC sentenció el triunfo con un contragolpe Ricardo “Gallo” Navarró, quien sirvió la pelota para el remate de Omar de la Cruz, quien consiguió el 3-1 definitivo.

Por el clásico chiapaneco

Con esta victoria el cuadro chiapaneco llegó a 31 puntos dentro del grupo 3, manteniéndose con la esperanza por un lugar en la fase de “play-in” de la temporada 2025-2026, mientras que Montañeses FC se queda con las mismas unidades.

Ahora el equipo del Soconusco se prepara para uno de los partidos más esperados del calendario, el clásico chiapaneco frente a Jaguares FC, el próximo sábado en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.