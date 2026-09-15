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Tapachula FC festeja su primer triunfo

Septiembre 15 del 2026
El conjunto del Soconusco consiguió sus primeros tres puntos de la nueva campaña. Cortesía
El conjunto del Soconusco consiguió sus primeros tres puntos de la nueva campaña. Cortesía

Tapachula FC consiguió su primera victoria de la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier, luego de imponerse por 2-0 frente a Inter Playa del Carmen en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco, como parte de la fecha 3.

El encuentro comenzó con mucha disputa en medio campo y pocas concesiones defensivas. Ambos conjuntos buscaron generar peligro, pero las zagas dominaron durante los primeros 45 minutos y el marcador permaneció sin goles hasta el medio tiempo.

Golpe tras descanso

La historia cambió apenas iniciado el complemento: al minuto 47, Gabriel Vidal peleó el balón ante Daniel Pérez, ganó el espacio con fuerza y sacó un potente disparo raso que superó al guardameta Omar Muñiz para colocar el 1-0.

El tanto dio confianza al conjunto del Soconusco, que mantuvo la presión sobre el arco visitante, y la insistencia volvió a rendir frutos cuando el hondureño Jonathan González Ávila sorprendió con un soberbio disparo desde fuera del área grande para ampliar la diferencia y conseguir su primera anotación dentro del Futbol mexicano.

Control del cierre

Con el 2-0 a favor, el equipo dirigido por Diego Mazariegos administró mejor los tiempos del partido, mientras que Inter Playa adelantó líneas intentando descontar. Fue entonces que la defensa tapachulteca respondió con orden y evitó que el rival pudiera acercarse en el marcador.

El panorama se complicó todavía más para los visitantes a cuatro minutos del final, cuando Juan Blanco cometió una falta sobre Félix Falcón y recibió tarjeta roja. El silbatazo definitivo del árbitro Luis Enrique Menéndez Meléndez confirmó que TapachulaFC sale del bache y retoma la confianza después de dos primeras fechas en las que registró derrotas ante Racing de Veracruz (0-4) y Club Celaya (0-2).

El próximo compromiso para los chiapaneco será el sábado 19 de septiembre, ante Pioneros de Cancún, en el estadio Cancún 86, correspondiente a la jornada 4 del grupo 2.

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