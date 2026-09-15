Tapachula FC festeja su primer triunfo

Tapachula FC consiguió su primera victoria de la Temporada 2026-2027 de la Primera Premier, luego de imponerse por 2-0 frente a Inter Playa del Carmen en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco, como parte de la fecha 3.

El encuentro comenzó con mucha disputa en medio campo y pocas concesiones defensivas. Ambos conjuntos buscaron generar peligro, pero las zagas dominaron durante los primeros 45 minutos y el marcador permaneció sin goles hasta el medio tiempo.

Golpe tras descanso

La historia cambió apenas iniciado el complemento: al minuto 47, Gabriel Vidal peleó el balón ante Daniel Pérez, ganó el espacio con fuerza y sacó un potente disparo raso que superó al guardameta Omar Muñiz para colocar el 1-0.

El tanto dio confianza al conjunto del Soconusco, que mantuvo la presión sobre el arco visitante, y la insistencia volvió a rendir frutos cuando el hondureño Jonathan González Ávila sorprendió con un soberbio disparo desde fuera del área grande para ampliar la diferencia y conseguir su primera anotación dentro del Futbol mexicano.

Control del cierre

Con el 2-0 a favor, el equipo dirigido por Diego Mazariegos administró mejor los tiempos del partido, mientras que Inter Playa adelantó líneas intentando descontar. Fue entonces que la defensa tapachulteca respondió con orden y evitó que el rival pudiera acercarse en el marcador.

El panorama se complicó todavía más para los visitantes a cuatro minutos del final, cuando Juan Blanco cometió una falta sobre Félix Falcón y recibió tarjeta roja. El silbatazo definitivo del árbitro Luis Enrique Menéndez Meléndez confirmó que TapachulaFC sale del bache y retoma la confianza después de dos primeras fechas en las que registró derrotas ante Racing de Veracruz (0-4) y Club Celaya (0-2).

El próximo compromiso para los chiapaneco será el sábado 19 de septiembre, ante Pioneros de Cancún, en el estadio Cancún 86, correspondiente a la jornada 4 del grupo 2.