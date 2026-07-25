Tapachula FC festeja tres años de desarrollo

Tapachula FC celebró a través de las redes sociales y mediante un comunicado oficial su tercer aniversario (24 de julio), destacando su labor en formación de futbolistas y la participación en dos categorías profesionales del balompié mexicano.

La institución fue creada para representar a Tapachula y a Chiapas, además de generar oportunidades para jugadores del Soconusco y otras zonas de la entidad, por lo que actualmente cuenta con dos planteles: uno en la Liga Premier Serie A y otro en la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Según cifras del club, el 95 por ciento de su plantilla profesional está integrada por futbolistas nacidos en Chiapas, pues la organización mantiene como uno de sus principales objetivos la incorporación y proyección del talento local.

Una histórica Liguilla

En el balance deportivo de sus primeros tres años, el equipo de Liga Premier registra una participación en Liguilla, mientras que el conjunto de TDP ha clasificado a dos fases finales consecutivas.

Tapachula FC también desarrolla en la actualidad un proyecto de fuerzas básicas dirigido a niñas, niños y jóvenes, y algunos jugadores surgidos de esta estructura ya forman parte de los planteles profesionales, como parte del proceso de formación y promoción interna.

La directiva señaló que continuará fortaleciendo su estructura deportiva y el trabajo con jóvenes. Además, agradeció el respaldo de jugadores, cuerpos técnicos, personal administrativo, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación y aficionados.

“Este aniversario representa un logro importante, pero también el inicio de nuevos retos y objetivos”, expresó la dirigencia en su mensaje conmemorativo.