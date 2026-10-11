Tapachula FC firma alianza con Malacateco

Tapachula FC y el Club Deportivo Malacateco de Guatemala formalizaron un convenio de colaboración comercial con el propósito de establecer mecanismos de cooperación institucional y generar nuevas oportunidades de patrocinio en ambos países.

El acuerdo fue firmado en Tapachula, Chiapas, por Jaime Damián Tovar Carrillo, presidente de Tapachula FC, y Héctor Enrique Fuentes Mazariegos, presidente del conjunto guatemalteco, quienes establecieron las bases para desarrollar iniciativas comerciales de manera conjunta.

Por un bien común

Entre los principales objetivos se encuentra la vinculación con empresas mexicanas y guatemaltecas, así como la elaboración de propuestas de patrocinio que permitan aprovechar la presencia de ambas instituciones en sus respectivos mercados.

La colaboración también contempla el intercambio de oportunidades comerciales y el establecimiento de relaciones con posibles socios estratégicos, mediante proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico e institucional de los clubes.

Para Tapachula FC, el convenio forma parte de su estrategia de expansión de relaciones comerciales, mientras que Deportivo Malacateco tendrá la posibilidad de establecer nuevos vínculos en el mercado mexicano.

Aunque el acuerdo está enfocado principalmente en aspectos comerciales e institucionales, también representa un acercamiento entre organizaciones futbolísticas de México y Guatemala. Por el momento, no se dieron a conocer montos económicos ni plazos específicos para la ejecución de los proyectos contemplados.