Tapachula FC golea y hace historia

Tapachula FC firmó una noche histórica en el Estadio Olímpico de Tapachula al imponerse con autoridad por marcador de 4-0 sobre Dragones de Toluca, en duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga Premier FMF, resultado que le otorgó el boleto a la liguilla por primera vez en su historia.

El conjunto de la Perla del Soconusco llegó a este compromiso con la presión de obtener un resultado positivo para mantenerse en la pelea, y desde los primeros minutos mostró determinación para imponer condiciones frente a su afición. Durante la primera mitad, Tapachula generó aproximaciones importantes, aunque sin lograr reflejar su dominio en el marcador, encontrando resistencia en el orden defensivo del rival.

Fue en el último instante del primer tiempo cuando el panorama cambió por completo al 46’, Gabriel Vidal rompió el cero con una definición precisa que encendió las gradas y marcó el inicio de una noche inolvidable. Con la ventaja a su favor, Tapachula tomó confianza y comenzó a manejar el encuentro con mayor soltura, aprovechando los espacios que dejó el rival en su intento por reaccionar.

Segundo tiempo

El propio Vidal volvió a aparecer al minuto 59 para firmar su doblete, ampliando la ventaja y encaminando el triunfo de los locales. Con el marcador a su favor, Tapachula no bajó la intensidad y continuó buscando el arco contrario, mostrando ambición y un Futbol dinámico que desbordó a la zaga visitante.

En la recta final, Ricardo Navarro se sumó a la fiesta con un tanto al 78’, reflejando el dominio total del equipo chiapaneco. Ya con Dragones de Toluca superado anímicamente, Nery de León sentenció la goleada al minuto 83, sellando un contundente 4-0 que desató la celebración en las tribunas.

Historia

Más allá del resultado, la victoria representa un logro significativo para la institución, que consigue su clasificación a la fase final por primera ocasión, consolidando un proyecto que ha venido creciendo a lo largo de la temporada. El equipo mostró equilibrio en todas sus líneas, contundencia ofensiva y solidez defensiva, factores que fueron determinantes para alcanzar este objetivo.

Con este triunfo, Tapachula FC no solo suma tres puntos vitales, sino que también se coloca como un rival a considerar en la liguilla, donde buscará mantener el nivel mostrado y seguir haciendo historia dentro del Futbol profesional.