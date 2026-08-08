Tapachula FC, listo para el nuevo reto: Vargas

Tapachula FC continúa con su pretemporada rumbo al campeonato 2026-2027, en el que participará dentro de la nueva Primera Premier, división conformada tras la reestructuración de la Liga Premier FMF.

Israel Vargas, director operativo del club, señaló que el nuevo formato representará ajustes deportivos y administrativos para las instituciones participantes. “Hay cambios importantes que nos van a hacer crecer; es justo lo que muchos clubes estábamos pidiendo”, declaró para los canales oficiales de la liga.

El directivo consideró que esta categoría permitirá establecer una diferencia en cuanto a la organización y las condiciones de competencia. “Que hubiera esa referencia de marcar el profesionalismo que tiene la división de Liga Premier y, como club, nos fortaleceremos más”, agregó.

Avanzan en el plantel

De acuerdo con Vargas, el plantel presenta un avance aproximado del setenta por ciento en su preparación. Aunque todavía deberán ajustarse algunas áreas antes del comienzo del torneo, aseguró que el equipo estará en condiciones de afrontar la jornada inaugural.

Como parte de la pretemporada, Tapachula FC ya sostuvo encuentros amistosos ante escuadras de Guatemala. La directiva trabaja ahora en la programación de nuevos partidos frente a clubes de la Liga Premier, previstos para mediados de agosto.

Vargas explicó que existe la posibilidad de enfrentar a Jaguares FC. Además, se mantienen conversaciones para organizar un triangular en el que participaría Cruz Azul Lagunas, aunque todavía falta definir al tercer conjunto invitado y confirmar las fechas.

Los compromisos servirán para evaluar al plantel y hacer los últimos ajustes antes del inicio oficial de la temporada.