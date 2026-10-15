Tapachula FC muestra poder y talento

Tapachula FC consiguió su tercera victoria de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de superar por 3-1 a Felinos 48 en el estadio Olímpico de Tapachula, en duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo 2.

El equipo local marcó la tónica del encuentro apenas vino el silbatazo inicial de Paulo César Coello, pues tomó ventaja desde el minuto 8, cuando Francisco Moreno Marcías abrió el marcador para darle el 1-0 a su afición.

Los dirigidos por Carlos Rodríguez manejaron el ritmo del partido y antes del descanso, al minuto 43, Omar “Puma” de la Cruz amplió la diferencia para establecer el 2-0 que mandaba a su rival maltrecho al entretiempo.

Resuelven el compromiso

Apenas en el arranque del segundo tiempo, Tapachula FC mantuvo su actitud ofensiva y encontró una tercera anotación por conducto de José López Carrión, quien por cierto consiguió su primer gol en la Liga TDP en su temporada de debut.

Tapachula FC bajó las revoluciones y Felinos 48 logró descontar al minuto 67 mediante Santiago Martínez, quien estableció el 3-1 definitivo. Con este resultado, el representativo chiapaneco llegó a 10 unidades en el grupo 2 y se acerca a la parte alta de la clasificación, en tanto que Felinos 48 es penúltimo con solo 3 unidades.

Tapachula FC continuará su andar en el campeonato con visita a Pavones ADMC en Tuxtla Gutiérrez, el domingo 18 de octubre. Por su parte, Felinos 48 recibirá a Dragones de Oaxaca.

Canteranos con oportunidad

El encuentro también permitió el estreno profesional de cuatro futbolistas de Tapachula FC: el guardameta Manuel Nández, además de Carlos Hidalgo, Christopher Martínez y Christopher Hernández.

Con estas incorporaciones, el club chiapaneco alcanzó la cifra de 14 jugadores debutantes durante las primeras seis jornadas del campeonato, como parte de su programa de formación y promoción de jóvenes chiapanecos.

La institución, que preside Jaime Damián Tovar Carrillo, cumple su tercera temporada en la categoría, manteniendo el objetivo de promover el desarrollo de futbolistas de esta región.