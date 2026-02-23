Tapachula FC pega en casa

Tapachula FC hizo valer su condición de local y se impuso con marcador de 3-1 a Héroes de Zací en el estadio Olímpico de Tapachula, resultado que lo mantiene firme en la pelea por un lugar en la fase de clasificación dentro del grupo 3 de la Liga TDP MX.

El conjunto de la Perla del Soconusco salió decidido a marcar diferencia desde el arranque. Apenas al minuto siete, Gabriel Vidal aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y desatar la euforia en el graderío del llamado Coloso del Soconusco. La anotación tempranera permitió a los locales asumir el control del partido, manejando los tiempos y presionando alto.

La insistencia rindió frutos nuevamente al minuto 20, cuando Mateo Aguirre se elevó dentro del área para conectar un sólido remate de cabeza que amplió la ventaja. Con el 2-0, Tapachula lucía cómodo y dominador, imponiendo condiciones ante un rival que intentaba reaccionar.

Héroes de Zací encontró respuesta al minuto 29 por conducto de Raymundo López, quien definió con precisión para acortar distancias y devolver tensión al encuentro antes del descanso.

En la parte complementaria, el cuadro chiapaneco mantuvo el orden táctico y evitó sorpresas. La posesión y las llegadas más claras fueron para los locales, que supieron administrar la ventaja. Al minuto 57, Francisco Ramírez, dorsal número

10, convirtió desde el punto penal para sentenciar el compromiso con el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Tapachula FC llegó a 28 unidades y se mantiene en la disputa directa por los primeros puestos del sector, junto a Inter Playa del Carmen y Jaguares FC, escuadras que también buscan asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El siguiente reto para el conjunto tapachulteco será en calidad de visitante ante Inter Playa, duelo programado para el sábado 28 de febrero en la unidad deportiva Mario Villanueva, donde intentará dar un golpe de autoridad fuera de casa.