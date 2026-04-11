Tapachula FC quiere cerrar en casa

Tapachula FC afronta su compromiso más importante de la temporada regular este sábado 11 de abril, cuando reciba a Dragones de Toluca en el estadio Olímpico de Tapachula, para el duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga Premier, en el que estará en juego su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

El conjunto de la Perla del Soconusco llega a este encuentro ubicado en la quinta posición del grupo 3, con 41 unidades, colocándose en zona de “play-in” y dependiendo únicamente de sí mismo para asegurar su lugar en la Liguilla. Un triunfo en casa significaría cerrar de manera perfecta su participación en la fase regular y mantener vivo el sueño del título.

Enfrente estará Dragones de Toluca, escuadra que ocupa el último puesto del grupo con 17 puntos, pero que intentará despedirse de la competencia con un resultado positivo. A pesar de la diferencia en la tabla, el rival representa un desafío que obliga a Tapachula FC a mantener la concentración durante los 90 minutos.

¿Cómo llega el equipo chiapaneco?

El cuadro dirigido por Diego Mazariegos ha tenido un cierre sólido, destacando por su orden en todas sus líneas y su capacidad para resolver partidos claves. Este rendimiento le ha permitido llegar con opciones reales a la última fecha, en un escenario donde la regularidad será fundamental.

Para este compromiso, el cuerpo técnico contará con plantel completo, sin reportes de lesiones ni suspensiones, lo que brinda mayores variantes para plantear el encuentro. Esta situación representa una ventaja importante en un duelo en el que cada detalle puede marcar la diferencia.

La cita es las 8 de la noche, horario confirmado por la directiva, que además ha hecho un llamado a la afición para respaldar al equipo en este momento decisivo. La localía y el apoyo desde la grada podrían ser factores determinantes para inclinar la balanza.

Con todo en juego, Tapachula FC se prepara para una noche clave, ya que solo el triunfo le permitirá dar el a la rumbo a la Liguilla, en un cierre de torneo que exige máxima intensidad.