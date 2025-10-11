Tapachula FC recibe a Inter Playa del Carmen

Estrenando horario de partidos —4 de la tarde— Tapachula FC se presenta este sábado ante su afición en el estadio Olímpico para medir fuerzas con el Inter Playa del Carmen, en duelo de la jornada 8 de la Liga Premier FMF.

Tras la derrota sufrida la fecha anterior ante Héroes de Zací, los pupilos de Diego Mazariegos trabajaron intensamente durante la semana, afinando detalles y reforzando aspectos clave en cada línea del campo.

El rival en turno, Inter Playa del Carmen, ocupa la tercera posición del grupo 3 con 13 unidades, luego de igualar sin goles en su más reciente compromiso frente a Venados FC. El cuadro quintanarroense ha demostrado ser uno de los más regulares del certamen, lo que anticipa un encuentro de alto nivel en el Olímpico.

Para Tapachula FC, este compromiso representa una oportunidad valiosa; de lograr la victoria y con una buena diferencia de goles, el conjunto de la Perla del Soconusco podría acercarse a los primeros puestos del grupo, en una tabla que se mantiene cerrada y competitiva. De momento se ubican en el sexto lugar de la clasificación, con 11 puntos, dos abajo de su rival en turno.

Horas antes del partido, la directiva tapachulteca hizo una cordial invitación a toda la afición para asistir y apoyar al equipo en este nuevo horario de las 4 de la tarde, ya que podrá disfrutar un gran ambiente familiar y un atractivo encuentro de esta división de ascenso.